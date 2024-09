„Nici n-am pierdut, nici n-am câştigat". Ce spune liderul UDMR despre postul de vicepreședinte al Comisiei Europene primit de România

Roxana Mînzatu nu are experienţă politică, dar este o specialistă foarte bună, consideră Kelemen Hunor, liderul UDMR, Kelemen Hunor. Deși o apreciază ca tehnocrat, susține că „România nici nu a pierdut, dar nici nu a câștigat” prin numirea sa, în funcția mai sus amintită.

"Doamna Roxana Mînzatu este o specialistă foarte bună. Am o părere foarte bună, ca şi tehnocrat. Nu are experienţă politică, dar aşa s-a nimerit - domnul Ciolacu s-a dus la Ursula von der Leyen cu numele lui Negrescu şi s-a întors cu Roxana Mînzatu. Nu ştiu dacă e bine sau e rău. Victor Negrescu avea o experienţă politică necesară să fie vicepreşedinte al Comisiei. Din punct de vedere politic e ok. E un câştig", a declarat liderul UDMR, într-o emisiune la Euronews.

El a adăugat că, din punct de vedere al conţinutului, portofoliul nu este "o mare realizare" şi, pe de altă parte, Comisia Europeană arată "hipercentralizată".

"Din punct de vedere al conţinutului portofoliului primit de doamna Mînzatu nu e o mare realizare, fiindcă nu sunt chestiuni care ţin de competenţa Uniunii Europene, mai puţin programul Erasmus şi câteva chestiuni legate de piaţa muncii, dar educaţia este în competenţa statelor naţionale, membrilor Uniunii Europene, piaţa muncii şi aşa mai departe. La fel, acolo nu poţi să faci mare lucru. Depinde cum va folosi doamna Mînzatu acest rol şi această funcţie de vicepreşedinte al Comisiei, dar din acest punct de vedere este un câştig pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vă uitaţi la componenţa Comisiei şi cum se întâmplă atâtea portofolii şi responsabilităţile, vom avea o Comisie care este hipercentralizată. Şi acest mandat al doamnei von der Leyen va fi un mandat hiper super centralizat spre preşedinte, ceea ce nu ştiu dacă e bine. Vom vedea", a spus Kelemen Hunor.

Ads

Potrivit acestuia, există "mai puţină viziune în această împărţire şi viziunea în ceea ce priveşte viitorul şi problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană", context în care consideră că "pentru România ar fi fost foarte bine un portofoliu legat de Schengen sau de vecinătate sau un portofoliu pe Interne".

"Aici bănuiesc că a făcut un gest către socialişti Ursula von der Leyen şi un gest către România, fiindcă Marcel Ciolacu a acceptat să schimbe pe Victor Negrescu cu Roxana Mînzatu. Dar vom vedea. Deci eu nu cred că trebuie să spunem că n-am obţinut nimic, nu sunt de acord nici cu cei care spun că este dezastru, dar nu pot să fiu de acord nici cu cei care au deschis şampania şi "am prins piciorul lui Dumnezeu". Nu, suntem departe. Deci, din acest punct de vedere, nici n-am pierdut, nici n-am câştigat. Pe partea politică poate că da, dar cunoscând-o pe Ursula von der Leyen, vicepreşedinţii nu vor conduce nimic acolo, ea va conduce", a precizat preşedintele UDMR.

Roxana Mînzatu, candidata României pentru Comisia Europeană, a primit postul de vicepreşedinte executiv pentru Oameni, competenţă şi pregătire, după cum a anunţat, la Bruxelles, preşedinta Executivului european, Ursula von der Leyen.

Ads