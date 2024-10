Cum a obținut România portofoliul din Comisia Europeană. Ciolacu: ”Este stilul meu de a negocia”

Premierul Marcel Ciolacu a justificat marți, 1 octombrie, obținerea portofoliului de vicepreședinte argumentând că ”este stilul său de a negocia”, relatând discuțiile cu colegii săi și cu șefa Comisiei Europene, dar și cu președintele Klaus Iohannis.

Confruntat cu faptul că a obținut un portofoliu social și nu unul economic, Marcel Ciolacu a afirmat: „Este stilul meu de a negocia. Am ajuns să mă justific pentru o victorie obținută de către România. Normal, din prima, i-am spus domnului Negrescu de la început: ”Victor, lasă-mă să îmi duc negocierile”. Negocierile cu Comisia sunt și publice, sunt și nepublice. Am avut un tete-a-tete cu doamna președinte de jumătate de oră și pe urmă am început să ne nuanțăm dorințele. Este un proces întreg. Eu cred că România a obținut de această dată foarte mult.

Nu numai la nivel de Comisie, avem vicepreședinte al Parlamentului, Victor Negrescu, mai avem unul, tot român, aleși de Parlamentul European. Ba da (n. r. – a negociat). Pentru că acolo ai niște credite. În funcție de ce scor ai obținut, intri la negocieri cu un număr de credite. Din acele credite, în funcție de funcția pe care o dorești, intri la negocieri. Normal că sunt țări cu mult mai mulți reprezentanți, vor automat să aibă vicepreședinți. Negociezi în interiorul familiei tale europene”, a explicat Marcel Ciolacu într-un interviu pentru Digi24.

Întrebat dacă a negociat ambele funcții, a răspuns că doar una, explicând totodată că 20% din bugetul Uniunii Europene se va afla la portofoliul pentru care a fost desemnată Roxana Mînzatu.

Cu privire la un eventual ajutor din partea președintelui Klaus Iohannis, întrebat dacă se aștepta la o susținere a șefului de stat, a explicat că nu a avut așteptări și că „nici nu știa fiecare pas făcut și fiecare poziționare”.

„Eu sunt dezamăgit de prestația președintelui Klaus Iohannis”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a declarat anterior că premierul Marcel Ciolacu ar trebuie să explice de ce România a obținut „un portofoliu social” și nu unul economic, așa cum promitea șeful Executicului român, și care „încă trebuie clarificat ce conține”.

