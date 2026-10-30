Interdicția rețelelor sociale pentru copii se lovește de Bruxelles. Ce i-a cerut UE Austriei să facă timp de un an

Prieteni care petrec timp împreună și se uită pe telefon FOTO Pixabay

Comisia Europeană a pus pe pauză planurile Austriei de a interzice accesul copiilor sub 14 ani la anumite rețele sociale. Bruxelles-ul vrea reguli comune pentru toate cele 27 de state membre, dar decizia a provocat un conflict cu Viena, care acuză UE că întârzie măsurile de protecție a minorilor, relatează POLITICO.

Austria contestă intervenția Bruxelles-ului

Proiectul austriac, transmis Comisiei în iulie, nu va putea fi adoptat înainte de expirarea perioadei de suspendare, în vara anului 2027. „Este inacceptabil ca Bruxelles-ul să împiedice statele membre să adopte legi naționale fără a prezenta o soluție europeană completă proprie”, a declarat secretarul de stat Alexander Pröll pentru POLITICO.

„Nu am nicio simpatie pentru amânarea de către Comisia Europeană a interdicției privind rețelele sociale în Austria”, a afirmat vicecancelarul Andreas Babler. Acesta a anunțat că Viena va „accelera procesul legislativ la nivel național pentru a se asigura că interdicția privind rețelele sociale poate fi pusă în aplicare imediat după expirarea perioadei de suspendare a UE”.

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Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, a explicat: „Comisia a decis să amâne cu 12 luni orice proiect de lege național care se suprapune cu viitoarele norme armonizate”. Termenul se calculează de la notificarea proiectului, nu de la anunțul de joi.

Ce pregătește UE pentru copiii sub 15 ani

În septembrie, executivul european a prezentat „Kids Act”, o propunere care interzice, în principiu, accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Cei de 13 și 14 ani ar putea folosi doar conturi administrate de părinți, cu funcții limitate și cel mult o oră de utilizare pe zi. Noile obligații de siguranță ar viza și jocurile online, precum și asistenții cu inteligență artificială.

„O problemă europeană necesită un răspuns european unitar”, a spus Regnier. „Acum trebuie să ne concentrăm asupra negocierilor privind Kids Act al UE”, a subliniat acesta.

Grecia și Franța se află într-o situație procedurală diferită, deoarece au notificat mai devreme unele proiecte. Regnier a invocat „nuanțe” în privința calendarului Greciei. Legea europeană trebuie încă negociată de Parlamentul European și statele membre.

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