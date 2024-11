Noua șefă a diplomației UE promite sprijin pentru Ucraina: „Victoria Ucrainei este o prioritate pentru noi toți”. Ce a spus „patrulaterul răului” creat de Putin VIDEO

Kaja Kallas, fostul premier al Estoniei, a fost audiată în Parlamentul European pentru funcția de Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, numele pompos și lung pentru ceea ce poate fi descris despre „ministrul de Externe” al UE, sau diplomatul-șef. Kallas, căreia rușii i-au făcut dosar penal pentru „rusofobie”, a vorbit despre Putin și prietenii lui drept o amenințare principală pentru Uniune.

Kaja Kallas nu a fost numită de vreo țară anume, ci a fost aleasă în mod special de către Ursula von der Leyen pentru această funcție. În ultimii aproape trei ani, fostul premier al Estoniei a primit supranumele de „Leoaica Nordului”, pentru modul curajos în care a ținut piept amenințărilor și provocărilor venite de la Kremlin. Estonia, sub guvernarea ei, a ajutat Ucraina aproape mai mult ca oricare altă țară de pe glob, raportat la PIB.

„Următorii cinci ani nu vor fi ușor. Este un război la scară mare pe continentul european. Rusia este împotriva Ucrainei. Văd cum se formează coaliții de autocrați peste tot în jurul nostru iar schimbări geopolitice amenințătoare au loc peste tot pe glob.

Văd actori precum Rusia, China, Coreea de Nord și Iran că încearcă să modifice ordinea mondială bazată pe reguli. Văd cum Rusia și China transformă în arme interdependențele și cum exploatează deschiderea societăților noastre în detrimentul nostru.

Trebuie să fim conștienți de amenințări și să răspundem corespunzător. Împreună cu aliații și partenerii noștri, dar fără să ne pierdem caracterul” a spus Kaja Kallas în mesajul său introductiv.

Kaja Kallas a spus că Uniunea Europeană trebuie să sprijine Ucraina inclusiv cu o perspectivă clară pentru aderare. Nouă șefă a diplomației UE a amintit, mai ales celor care au trăit la Vest de Cortina de Fier, că UE și NATO au fost obiective clare pentru țările din blocul estic, ca să iasă din umbra Moscovei. Străbunica maternă, bunica maternă și mama Kajei Kallas au fost deportate în Siberia, pe vremea lui Stalin, după ce URSS a anexat Estonia.

„Uniunea Europeană, pentru mine, înseamnă libertate. Am crescut în spatele Cortinei de Fier, fără libertate și fără posibilitatea de a alege. De când ne-am redobândit independența, am avut șansa să trăiesc o viață plină de oportunități, democrație și libertate. Estonia, ca țară a avut aceeași șansă. Imediat cum am scăpat din închisoarea sovietică, am intrat în UE și NATO.

Sprijinul pentru Ucraina trebuie să includă și o cale clare către aderarea la UE. Aici regăsim securitatea europeană și principiile europene. Așa apărăm Carta ONU și principiile globale de la baza ei” a mai afirmat Kaja Kallas.

Kaja Kallas a trecut fără probleme de audierile din Parlamentul European.

