Cum să plătim mai puțin la curent, fără să renunțăm la aerul condiționat. La ce să ne uităm cu mare atenție. Sfaturi de la UE

Facturile la energie cresc puternic după liberalizarea pieței și eliminarea plafonului, în condițiile în care scumpirile sunt amplificate și de consumul suplimentar de aer condiționat în timpul caniculei.

Deocamdată, răcirea locuințelor costă în România mult mai puțin decât încălzirea pe timp de iarnă, însă experții atenționează că verile tot mai fierbinți pot transforma consumul de vară în unul similar cu cel din lunile geroase.

În iunie și iulie 2025, Europa a trecut printr-un val de căldură cu zone care au depășit 40°C, ceea ce a dus la o creștere masivă a cererii de electricitate și la dublarea prețurilor în anumite momente, arată un studiu Ember Energy. Iunie a fost cea mai călduroasă lună înregistrată în Europa de Vest.

Canicula a provocat și opriri de centrale nucleare, dar producția solară-record din iunie (45 TWh în UE) a compensat parțial vârfurile de consum diurne.

Specialiștii consideră schimbarea drept una majoră pentru sistemele energetice: cererea de vârf, tradițional de iarnă, riscă să se mute tot mai mult către lunile de vară. Situația s-a văzut și în România, unde, în mijlocul lui iulie, consumul a depășit 8.000 MW în anumite momente, valori care până acum erau specifice zilelor de iarnă.

Ce ne recomandă Comisia Europeană

Comisia Europeană a venit cu o serie de sfaturi pentru consumatorii casnici.

„Temperaturile ridicate nu trebuie să însemne facturi mari la energie. Când cumpărați ventilatoare sau aparate de aer condiționat, căutați eticheta energetică a UE 💡 — produsele cu clasă „A” sunt cele mai eficiente și ajută la:

reducerea consumului de energie;

reducerea emisiilor;

economisirea banilor.

Vrei să te răcorești și să economisești la facturi?

Blochează lumina soarelui cu jaluzele sau obloane;

Folosește ventilatoare împreună cu aerul condiționat ca să poți seta termostatul la o temperatură mai ridicată;

Ține feroneriile închise în timpul răcirii;

Setează termostatul cât mai sus posibil, în limitele confortului.

Consumatorii au economisit 1,7 miliarde de euro la aparatele de aer condiționat în 2020 datorită regulamentelor Ecodesign și etichetării energetice ale UE. Până în 2030, aceste economii ar putea ajunge la 5,6 miliarde €.

Alegeri inteligente în materie de energie = facturi mai mici + emisii reduse.”, se arată într-o postare de Facebook de pe pagina Comisiei Europene.

