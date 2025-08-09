Cum să plătim mai puțin la curent, fără să renunțăm la aerul condiționat. La ce să ne uităm cu mare atenție. Sfaturi de la UE

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 11:38
1553 citiri
Cum să plătim mai puțin la curent, fără să renunțăm la aerul condiționat. La ce să ne uităm cu mare atenție. Sfaturi de la UE
Aparat de aer condiționat Foto: Pixabay

Facturile la energie cresc puternic după liberalizarea pieței și eliminarea plafonului, în condițiile în care scumpirile sunt amplificate și de consumul suplimentar de aer condiționat în timpul caniculei.

Deocamdată, răcirea locuințelor costă în România mult mai puțin decât încălzirea pe timp de iarnă, însă experții atenționează că verile tot mai fierbinți pot transforma consumul de vară în unul similar cu cel din lunile geroase.

În iunie și iulie 2025, Europa a trecut printr-un val de căldură cu zone care au depășit 40°C, ceea ce a dus la o creștere masivă a cererii de electricitate și la dublarea prețurilor în anumite momente, arată un studiu Ember Energy. Iunie a fost cea mai călduroasă lună înregistrată în Europa de Vest.

Canicula a provocat și opriri de centrale nucleare, dar producția solară-record din iunie (45 TWh în UE) a compensat parțial vârfurile de consum diurne.

Specialiștii consideră schimbarea drept una majoră pentru sistemele energetice: cererea de vârf, tradițional de iarnă, riscă să se mute tot mai mult către lunile de vară. Situația s-a văzut și în România, unde, în mijlocul lui iulie, consumul a depășit 8.000 MW în anumite momente, valori care până acum erau specifice zilelor de iarnă.

Ce ne recomandă Comisia Europeană

Comisia Europeană a venit cu o serie de sfaturi pentru consumatorii casnici.

„Temperaturile ridicate nu trebuie să însemne facturi mari la energie. Când cumpărați ventilatoare sau aparate de aer condiționat, căutați eticheta energetică a UE 💡 — produsele cu clasă „A” sunt cele mai eficiente și ajută la:

  • reducerea consumului de energie;
  • reducerea emisiilor;
  • economisirea banilor.

Vrei să te răcorești și să economisești la facturi?

  • Blochează lumina soarelui cu jaluzele sau obloane;
  • Folosește ventilatoare împreună cu aerul condiționat ca să poți seta termostatul la o temperatură mai ridicată;
  • Ține feroneriile închise în timpul răcirii;
  • Setează termostatul cât mai sus posibil, în limitele confortului.

Consumatorii au economisit 1,7 miliarde de euro la aparatele de aer condiționat în 2020 datorită regulamentelor Ecodesign și etichetării energetice ale UE. Până în 2030, aceste economii ar putea ajunge la 5,6 miliarde €.

Alegeri inteligente în materie de energie = facturi mai mici + emisii reduse.”, se arată într-o postare de Facebook de pe pagina Comisiei Europene.

Explozia facturilor nu vine doar de la ridicarea plafonului. Concluzia controlului ANPC la peste 100 de furnizori
Explozia facturilor nu vine doar de la ridicarea plafonului. Concluzia controlului ANPC la peste 100 de furnizori
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că, între 17 aprilie și 16 iunie 2025, a efectuat o serie de controale tematice în vederea verificării modului în...
Achiziție surpriză. Un gigant auto din Mexic intră pe piața din România; furnizorul e unul dintre liderii mondiali în producția de componente din aluminiu
Achiziție surpriză. Un gigant auto din Mexic intră pe piața din România; furnizorul e unul dintre liderii mondiali în producția de componente din aluminiu
Furnizorul mexican Nemak, unul dintre liderii mondiali în producţia de componente din aluminiu pentru industria auto, a anunţat achiziţia afacerii româneşti de componente uşoare de la grupul...
#Comisia Europeana, #facturi energie electrica, #aer conditionat , #economii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
5.100.000Euro pentru Dennis Man! Romanul da lovitura pana in 2028
a1.ro
Imaginea rara cu Raluca Badulescu in costum de baie. Vedeta a aparut si fara peruca
DigiSport.ro
FALIMENT dupa 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum să plătim mai puțin la curent, fără să renunțăm la aerul condiționat. La ce să ne uităm cu mare atenție. Sfaturi de la UE
  2. Achiziție surpriză. Un gigant auto din Mexic intră pe piața din România; furnizorul e unul dintre liderii mondiali în producția de componente din aluminiu
  3. Clasamentul firmelor cu cele mai mari datorii la stat, dominat de companii de tutun, petroliere și de stat. O televiziune apare cu datorii importante
  4. Record istoric pentru prețul aurului. Piața metalelor prețioase poate fi zguduită
  5. Trump a crezut că strânge cu ușa o putere nucleară: Bumerangul s-a întors cu putere spre SUA de la 12.000 de km
  6. Statul român, chiriaș de lux. Dă 100 de milioane de euro anual pe chirii. Unde se duc banii contribuabililor
  7. Pierderi financiare uriașe la șase Direcții Silvice de la Romsilva, găsite de Corpul de Control al Ministerului Mediului. Raportul a ajuns pe masa Parchetului General
  8. AMEPIP a evaluat 3 din cei 5 cinci viitori șefi ai Romsilva. Agenția apără procedura după o lege care permite abuzuri grave. Buzoianu: „Propunerea mea era să fie lansat un nou concurs”
  9. Guvernul a deblocat procesul de retrocedare a imobilelor confiscate de comuniști. Cum se calculează despăgubirile
  10. Efectele crunte ale scumpirii RCA în transporturi. „Unde, în afară de România, o poliță devine mai scumpă la reînnoire după aplicarea unei reduceri de 50%?”