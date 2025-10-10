Rețeaua de spioni a lui Viktor Orban: Comisia Europeană deschide o anchetă pentru a investiga infiltrații maghiari din instituțiile Uniunii Europene

Comisia Europeană a anunțat că va investiga relatările conform cărora guvernul premierului ungar Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a aduna informații despre instituțiile UE și pentru a recruta un oficial al blocului comunitar, scrie Politico.

O investigație comună realizată de publicațiile germane Der Spiegel, o alta belgiană, De Tijd, ONG-ul maghiar Direkt36 și alte trusturi, a arătat că oficiali ai serviciilor de informații ungare, deghizați în diplomați, au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Olivér Várhelyi (actual comisar european) era ambasadorul Ungariei la Bruxelles.

Un agent, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost staționat la Bruxelles între 2015 și 2017 ca diplomat în departamentul politicii de coeziune al Ambasadei Ungariei, după cum reiese din documentele analizate de jurnaliști.

Conform raportărilor, agentul lucra, de fapt, pentru serviciul de informații externe al Ungariei, cultivând contacte în cadrul Comisiei Europene și al altor organizații ale UE.

La briefingul de presă al Comisiei Europene de joi, purtătorul de cuvânt Balazs Ujvari a declarat:

„Comisia ia, ca de obicei, astfel de acuzații foarte în serios și rămânem angajați să protejăm funcționarii și rețelele Comisiei împotriva spionajului ilicit.”

Executivul UE „va înființa un grup intern care să analizeze aceste acuzații”, a spus Ujvari, adăugând că, din motive de securitate operațională, nu va dezvălui mai multe informații.

Purtătorul de cuvânt principal al Comisiei, Paula Pinho, a adăugat că președinta Ursula von der Leyen a fost informată despre aceste rapoarte.

Nici reprezentanții lui Várhelyi, nici guvernul maghiar nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale POLITICO.

Întâlniri secrete

Activitățile de spionaj ar fi mai degrabă în concordanță cu practicile desfășurate de Moscova și Beijing, decât cu cele ale unei țări membre a UE. Acest lucru ar putea alimenta neîncrederea față de Ungaria la Bruxelles.

Publicațiile au relatat că un oficial de rang înalt din Bruxelles a spus că s-a întâlnit cu agentul la fiecare câteva luni pentru conversații amicale, dar și-a dat seama curând că maghiarul era un spion care căuta „orice fel de bârfe” despre Comisie.

Întâlnirile, care aveau loc de obicei într-un parc din Bruxelles, au dus în cele din urmă la faptul că agentul operativ a elaborat un document care îl oficializa pe funcționarul Comisiei ca „agent secret” pentru serviciul de informații externe al Ungariei, Információs Hivatal (IH) — chiar dacă acesta continua să lucreze în cadrul Comisiei.

Oficialul a spus publicațiilor că nu a semnat acel document și că agentul i-a oferit chiar bani în schimbul informațiilor, dar el a refuzat. Surse din domeniul securității au confirmat această variantă a oficialului.

La acea vreme, superiorul agentului din ambasadă era Várhelyi, care era ambasadorul Ungariei la UE și care acum deține portofoliul Comisiei Europene pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

