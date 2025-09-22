România, cea mai săracă țară din UE. Până și Bulgaria ne-a depășit RAPORT

Conform unui raport al Comisiei Europene privind rata de sărăcie materială și socială a ţărilor din blocul european, România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană.

Astfel, țara noastră se află pe ultimul loc cu o rată de 17%, fiind depășită de Bulgaria, cu o rată a sărăciei de 16%, şi de Grecia cu un procent de 14%. Toate ţările măsurate şi care urmează în acest raport au o rată mai mică de 10%. Inclusiv Ungaria care înregistra o rată de 9%, scrie antena3.ro.

Pe de altă parte, însă, cele mai mici rate de sărăcie severă sunt înregistrate în Slovenia - cu doar 1,8%, Croația - cu 2,0%, Polonia şi Luxemburg cu 2.3% şi Cipru - 2.5%.

Raportul arată devastator pentru România, din păcate, la toate capitolele. Suntem pe primele locuri şi la riscul de sărăcie pentru copii cu aproape 34%.

Raportul Comisiei Europene mai arată că există inegalități mari între regiuni și între zonele urbane în comparație cu cele rurale. Astfel, regiunea Capitalei și zonele mai dezvoltate stau cu mult mai bine decât regiunile marginalizate.

De exemplu, zona București-Ilfov are o rată mică privind riscul de sărăcie, de circa 12.3 %, în comparație cu regiuni precum sudul Olteniei, care au rate de aproximativ 40-45%.

