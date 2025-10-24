Comisia Europeană cere ca ora să nu mai fie schimbată o dată la șase luni. Argumentele Bruxellesului: „Nu mai are niciun sens”

Femeie care are un somn liniștit FOTO Pexels

Comisia Europeană (CE) a apărat joi desfiinţarea schimbării orei, o măsură susţinută printr-o consultare populară, în timp ce europenii se pregătesc să treacă - în acest weekend - la ora de iarnă, relatează AFP.

Trecerea din şase în şase luni la ora de iarnă sau de vară a fost introdusă în Europa în anii '70, în vederea economisirii de energie în toiul crizei petrolului.

Comisia Europeană a propus - încă din 2018 - abolirea acesteia, în urma unei consultări în întreaga Europă.

Atunci, 84% dintre participanţi - aproximativ patru milioane de persoane - s-au pronunţat în favoarea încetării folosirii acesteia, iar apoi Parlamentul European (PE) a dat undă verde măsurii.

De ce vrea Comisia Europeană ca ora să nu mai fie schimbată o dată la șase luni

Susţinătorii desfiinţării subliniază impactul negativ al schimbării orei în domeniul sănătăţii sau al accidentelor rutiere în schimbul unor economii de energie devenite modeste, din cauza generalizării iluminatului cu consum scăzut de energie.

Însă măsura nu a fost niciodată implementată, din cauza lipsei unui acord între Cei 27.

Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputaţii au repus subiectul pe tapet, într-o dezbatere în hemiciclul de la Strasbourg.

„A venit timpul să oprim în sfârşit schimbarea oei”, a pledat comisarul Transporturilor Apostolos Tzitzikostas, confirmând că Executivul european nu a abandonat lupta.

Acest sistem „ne priveşte pe toţi, ne enervează pe cei mai mulţi dintre noi şi, aş spune şi mai mult, ne face rău”, în pofida faptului că „nu mai generează economii de energie”, a declarat el.

Comisia Europeană a comandat o nouă analiză, pentru a-şi susţine eforturile de abolire a schimbării orei.

Spania a lansat, la rândul său, un nou apel la suprimarea schimbării orei, într-o reuniune, luni, a miniştrilor Energiei.

Potrivit unei surse diplomatice europene, Polonia şi Finlanda au susţinut acest demers.

„Schimbarea orei de două ori pe an nu mai are niciun sens. Acest lucru abia dacă mai contribuie la economisirea de energie, însă are efecte negative asupra sănătăţii şi vieţii oamenilor”, a apărat pe X premierul spaniol Pedro Sanchez.

