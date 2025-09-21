Replică de la vârful UE către Kremlin: „Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului, ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 17:16
289 citiri
Replică de la vârful UE către Kremlin: „Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului, ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”
Întâlnire de forță a lui Zelenski cu liderii din "coaliția de voință" FOTO X/@ZLaicos

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică, 21 septembrie, de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană 'își va apăra fiecare centimetru al teritoriului său' în fața provocărilor rusești și a făcut apel la o 'mai mare autonomie și independență' a blocului comunitar în materie de apărare.

Șefa executivului european a insistat asupra necesității unui 'pilon european' mult mai puternic în domeniul apărării pentru a putea garanta democrația și prosperitatea într-o lume din ce în ce mai ostilă, pe fondul recentelor intruziuni ale Rusiei cu drone și avioane în spațiile aeriene ale Poloniei, României și Estoniei.

'Aceste incidente, și mai ales cel petrecut în Polonia, sunt foarte semnificative. În timp ce NATO trebuie să rămână în centrul apărării noastre colective, avem nevoie de un pilon european mult mai puternic' în domeniul apărării, a subliniat von der Leyen când a fost întrebată despre desfășurarea de avioane din țări europene - fără participarea SUA - pentru a doborî drone rusești în spațiul aerian polonez.

Președinta CE a afirmat că cele 27 de state membre ale UE au deja un program pentru consolidarea 'autonomiei și independenței' lor în materie de apărare, denumit 'Readiness 2030', a cărui aplicare se va accelera odată cu mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru acest sector.

Întrebată dacă UE are în vedere crearea unor forțe armate proprii, von der Leyen a subliniat că statele membre 'își vor păstra întotdeauna responsabilitatea pentru propriile trupe'.

În același timp, șefa executivului european s-a pronunțat pentru o descurajare 'puternică și credibilă' a interferențelor în semnalele GPS în spațiul aerian european în regiunile limitrofe cu Rusia, care au afectat numeroase zboruri ale unor avioane civile în zone precum Marea Baltică și Marea Neagră, printre care și cel al unui avion în care se afla chiar von der Leyen la începutul acestei luni.

'Rusia pare dispusă să accepte posibilitatea producerii unor accidente mortale în orice moment', a afirmat înalta responsabilă a CE, care a subliniat că Bruxelles ia 'foarte în serios' aceste incidente, la fel și 'toate atacurile hibride și cibernetice ale Rusiei împotriva UE'.

Aceste atacuri 'demonstrează clar că ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina', consideră Ursula von der Leyen.

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, ea a pledat pentru găsirea unui echilibru cu o poziție europeană care să permită 'obținerea unei securități reale pentru Israel' și, în același timp, 'garantarea unui prezent și a unui viitor sigur pentru palestinieni'.

În același timp, șefa CE a subliniat necesitatea unui 'acces nelimitat la întregul ajutor umanitar' și a 'încetării imediate a focului' în Fâșia Gaza, reiterând totodată că 'soluția cu două state este unica perspectivă pentru o pace durabilă' în Orientul Mijlociu.

Europarlamentarul AUR, numit "marioneta lui Putin", o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru afirmațiile făcute la adresa sa
Europarlamentarul AUR, numit "marioneta lui Putin", o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru afirmațiile făcute la adresa sa
Europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR) o dă în judecată pe Ursula von der Leyen pentru calomnie, după ce șefa Comisiei Europene l-ar fi asociat, alături de alți semnatari ai...
Cutremur la nivel înalt în Rusia. Generalul care trebuia să cucerească Kievul a fost dat afară din armată. Fusese țintă a furiei lui Kadîrov
Cutremur la nivel înalt în Rusia. Generalul care trebuia să cucerească Kievul a fost dat afară din armată. Fusese țintă a furiei lui Kadîrov
Generalul-colonel Alexander Lapin, care a condus grupul de armate "Centru" la începutul războiului și a fost ulterior transferat în Districtul Militar Leningrad, a fost demis din serviciul...
#Comisia Europeana, #Ursula von der Leyen, #Rusia , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a pus tatal sa o scoata din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns sa traiasca, dupa moartea lui
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
Adevarul.ro
Avertismentul unui fost ministru moldovean: "Rusia va face din Moldova o baza militara". Ce spune despre George Simion si AUR

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nutriționista Mihaela Bilic, acuzată de fake news. Vicepreședintele Colegiului Medicilor: „Date eronate!”
  2. Un adolescent de 13 ani a murit după un accident cu trotineta electrică. A trecut prin mai multe operații, însă rănile i-au fost fatale
  3. Două avioane Eurofighter din Germania, trimise pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice. „Forță de reacție rapidă”
  4. George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”
  5. Replică de la vârful UE către Kremlin: „Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului, ambițiile Rusiei nu se limitează la Ucraina”
  6. Fructul tropical în care a fost descoperită o moleculă care luptă împotriva cancerului. „Majoritatea medicamentelor provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea”
  7. Cum va fi vremea la final de septembrie. Zonele în care sunt așteptate ploi
  8. Augustin Zegrean e ferm convins. De ce proiectul privind pensiile magistraților va pica la CCR: „Asta spune Constituția!”
  9. Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina. Fosta putere colonială aruncă mănușa lui Netanyahu. „O soluție cu două state”
  10. Cât a plătit Bruxelles-ul lui Viktor Orban în schimbul votului pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei?