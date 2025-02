Ursula von der Leyen, discuții cu Macron și Starmer înainte ca aceștia să-l viziteze pe Trump. "Am făcut un bilanț"

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a ”făcut un bilanț” cu președintele francez Emmanuel Macron și cu prim-ministrul britanic Keir Starmer cu privire la 'contactele lor' cu Statele Unite ale Americii, a anunțat ea duminică, 23 februarie, într-o postare pe rețeaua X, a consemnat AFP.

'Am discutat despre sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, atât financiar, cât și militar', a asigurat von der Leyen.

Had good exchanges on the phone this weekend with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer.

We discussed our unflinching support to Ukraine, financially and militarily.

We shared updates on our contacts with US partners and discussed plans for the defence & security of our continent.