Guvernul Bolojan, "pârât" de AUR Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei. Ce acuză partidul condus de George Simion

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 21:06
372 citiri
Guvernul Bolojan, "pârât" de AUR Comisiei de la Veneţia FOTO Facebook/AUR

Grupurile parlamentare ale partidului condus de George Simion au trimis miercuri, 3 septembrie, sesizări urgente Comisiei de la Veneția și Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) privind utilizarea sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului, pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice.

AUR susține că practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală.

”AUR sesizează organismele europene cu privire la abuzurile Guvernului Bolojan. Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și Senat au transmis astăzi sesizări urgente către Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) privind utilizarea sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice”, spune AUR într-un comunicat oficial.

AUR acuză Guvernul român că ”a angajat simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în data de 1 septembrie 2025, reprezentând o escaladare fără precedent în evitarea sistematică a procedurilor parlamentare normale”.

”Aceste legi modifică colectiv zeci de acte normative din domenii juridice disparate, transformând procedura excepțională a angajării răspunderii într-un mecanism legislativ de rutină și neutralizând efectiv rolul constituțional al Parlamentului ca autoritate legislativă primară. Practicile actuale ale Executivului creează multiple încălcări constituționale care amenință fundamentele democrației românești. Principiul separației și echilibrului puterilor, consacrat în articolul 1 alineatul 4 din Constituție, este fundamental subminat atunci când Guvernul devine o autoritate legislativă concurentă, ocolind în mod sistematic dezbaterea și controlul parlamentar”, subliniază AUR.

Potrivit Opoziției, ”urgența pretinsă de către Guvern privind consolidarea fiscală este fundamental contrazisă de cronologia evenimentelor”.

”România se află sub procedura deficitului excesiv al Uniunii Europene din 2019, cu multiple termene extinse din cauza propriei inacțiuni guvernamentale. Planul bugetar structural cel mai recent, prezentat în octombrie 2024, s-a angajat să implementeze măsuri corective până în aprilie 2025. Acest model relevă ceea ce nu poate fi descris decât ca urgență fabricată. Guvernul nu poate invoca propria inacțiune deliberată ca justificare pentru ocolirea procedurilor constituționale concepute pentru a asigura deliberarea democratică.”, menționează AUR.

Formațiunea mai arată că practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală.

”Procedurile parlamentare normale încorporează multiple garanții anticorupție pe care procedura de încredere le elimină sistematic. Revizuirea comisiei parlamentare asigură că legislatorii cu experiență relevantă examinează detaliile tehnice și identifică potențialele riscuri de corupție sau conflictele de interese în adoptarea unor acte normative. Audierile publice permit părților interesate să identifice problemele și să propună alternative, creând transparența care previne beneficiile ascunse pentru interesele private”, se arată în comunicat.

AUR mai spune că sesizările transmise către Comisia de la Veneția și GRECO ”subliniază că practica actuală a Guvernului român reprezintă o amenințare clară și cuprinzătoare la adresa democrației constituționale care necesită atenție și îndrumări internaționale imediate”.

”Natura sistematică a abuzului, care se întinde asupra administrației judiciare, politicii de sănătate, guvernanței întreprinderilor de stat, politicii fiscale etc., demonstrează că aceasta nu este o întâmplare, ci mai degrabă o transformare fundamentală a sistemului constituțional al României. Și nu se va opri aici. AUR consideră că doar intervenția internațională promptă prin îndrumarea Comisiei de la Veneția și acțiunea GRECO poate ajuta la restabilirea echilibrului constituțional, la păstrarea instituțiilor democratice ale României și la prevenirea normalizării modelelor de guvernare pseudo-democratice care s-ar putea răspândi în tot spațiul constituțional european”, se mai precizează în comunicat.

