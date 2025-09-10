Deputații au refuzat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze abuzurile sexuale din universități. "Protejați agresorii sexuali", acuză o deputată

Deputații au respins, miercuri, 10 septembrie 2025, proiectul de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la investigarea 'abuzurilor sexuale și comportamentale deviante' din universitățile românești.

Între obiectivele comisiei se aflau examinarea tuturor documentelor și corespondenței instituționale referitoare la semnalarea 'abuzurilor sexuale și comportamentale deviante' din universitățile românești, precum și evaluarea responsabilității universitare în neadoptarea măsurilor pentru prevenirea acestora.

S-au înregistrat 82 de voturi în favoarea inițiativei parlamentarilor AUR și S.O.S. România, 189 de voturi împotrivă și 6 abțineri.

Deputata AUR Gianina Șerban a susținut că majoritatea parlamentară, prin votul acordat, a ales să fie 'apărătorul abuzatorilor sexuali'.

'Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorități, ați ales să fiți apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră ați demonstrat. Mă uit în sală și văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (...) Sunteți femei, sunteți mame, poate ați fost în universități, poate astăzi aveți fete în universități și ar fi fost un vot corect dacă ați fi susținut înființarea acestei comisii. Dar ați demonstrat că protejați agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi', a transmis ea.

În replică, deputata USR Monica Berescu a arătat că parlamentarii AUR 'nu au probitatea morală' să ceară înființarea unei astfel de comisii.

'Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteți să veniți aici să spuneți că aveți probitatea morală să înființați această comisie', a argumentat Monica Berescu.

Ads