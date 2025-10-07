De ce nu a putut fi contactat unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. „Cred că ar putea fi în drumeții”

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:45
Trei cercetători au primit Premiul Nobel pentru Medicină Foto: Captură video/YouTube/Nobel Prize

Comitetul Nobel nu a reușit să-l contacteze pe Fred Ramsdell, unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină din acest an.

Luni, 6 octombrie, când au fost anunțați câștigătorii, Ramsdell nu a putut fi contactat pentru că se află într-o drumeție în care nu utilizează mijloace de comunicare, conform The Guardian.

Cercetătorul Fred Ramsdell a împărțit premiul acordat luni cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka din Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar.

Comitetul Nobel nu a reușit să-l contacteze pe Ramsdell și să-i dea vestea.

Un prieten al lui Ramsdell și cofondator al laboratorului unde lucrează, Jeffrey Bluestone a declarat că cercetătorul merită credit, dar că nu poate să-l contacteze nici el.

„Am încercat să dau de el personal. Cred că ar putea fi în drumeții prin zonele rurale din Idaho”, a spus Bluestone pentru AFP.

Comitetul Nobel s-a confruntat cu un obstacol când a încercat să o contacteze și pe Brunkow, care locuiește pe coasta de vest a SUA. Până la urmă au reușit să vorbească cu ea.

„Le-am cerut să mă sune înapoi, dacă au ocazia”, a spus Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului Nobel, la conferința de presă în care au fost anunțați câștigătorii.

Cei trei cercetători au câștigat premiul pentru cercetarea care a identificat „gardienii de securitate” ai sistemului imunitar, adică celule T reglatoare.

Munca lor se referă la „toleranța imună periferică”, care împiedică sistemul imunitar să dăuneze organismului și a condus la un nou domeniu de cercetare și la dezvoltarea unor potențiale tratamente medicale care sunt evaluate acum în studii clinice.

Shimon Sakaguchi (de 74 de ani) a făcut prima descoperire cheie în anul 1995, descoperind o clasă anterior necunoscută de celule imunitare care protejează organismul de bolile autoimune.

Mary Brunkow, născută în 1961 și acum manager senior de proiect la Institutul pentru Biologie Sistemică din Seattle, și Fred Ramsdell, consilier senior în vârstă de 64 de ani la Sonoma Biotherapeutics, au făcut cealaltă descoperire cheie în anul 2001.

În anul 2020, comitetul Nobel s-a confruntat cu dificultăți asemănătoare în a contacta laureații din domeniul Economiei. Când telefonul lui Bob Wilson a sunat la Stanford la miezul nopții, acesta l-a scos din priză, astfel comitetul a trebuit să o sune pe soția lui.

După ce comitetul nu a putut ajunge nici la colegul său câștigător, Paul Milgrom, Wilson a mers să-l trezească ca să-i spună vestea.

