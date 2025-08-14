Câți bani a primit un român după ce a descoperit o adevărată comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 15:03
342 citiri
Câți bani a primit un român după ce a descoperit o adevărată comoară de pe vremea Imperiului Roman, în ținutul capitalei dacilor
Consiliul Județean Hunedoara l-a recompensat pe cel care găsit tezaurul FOTO Pixabay

Consiliul Județean Hunedoara a plătit 30.000 de lei pe un tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi.

Un bărbat din Deva este cel care a încasat banii după ce a descoperit, în anul 2023, cu ajutorul unui detector de metale, o adevărată comoară, pe raza localităţii Şoimuş, la circa 70 de kilometri de Sarmisegetuza Regia, arată Știrile ProTV.

Tezaurul, alcătuit din 407 monede de epocă romană - denari republicani din argint, a fost predat, la acea vreme, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Hunedoara, iar în prezent se află în gestiunea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, instituţie aflată în subordinea CJ Hunedoara.

Autorităţile precizează că potrivit legislaţiei în vigoare (Legea nr. 182/2000, art. 49, alin. 4) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, descoperitorul care a predat tezaurul are dreptul la o recompensă de 30% din valoarea acestuia.

În urma raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, s-a stabilit că valoarea de inventar a tezaurului este de 97.200 lei. Astfel, persoanei care a descoperit şi predat tezaurul îi revine suma de 29.160 lei, precizează CJ Hunedoara.

