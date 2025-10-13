Comoara găsită de un bărbat în timp ce căuta râme lângă casă. „O descoperire complet unică” FOTO

Sapă Foto: Pixabay

Un bărbat care săpa râme lângă casa sa de vacanță a descoperit un tezaur format din până la 20.000 de monede de argint, alături de perle, pandantive și inele din aceeași perioadă.

Descoperirea a fost făcută în apropiere de Stockholm, Suedia.

Se pare că tezaurul datează din Evul Mediu timpuriu și cântărește aproximativ 6 kilograme, potrivit unui comunicat al administrației din Stockholm, relatează Live Science.

Comoara a fost găsită chiar lângă casa de vacanță a bărbatului, care a alertat imediat autoritățile.

Arheologii au început căutările asupra artefactelor, care au fost inițial depozitate într-un cazan de cupru, un vas ce s-a deteriorat destul de tare pe parcursul timpului.

„Este, probabil, unul dintre cele mai mari tezaure de argint din Evul Mediu timpuriu descoperite în Suedia. Încă nu știm exact câte monede conține, dar estimăm că ar putea depăși 20.000”, a spus Sofia Andersson, specialistă în antichități în cadrul Consiliului Administrativ Județean din Stockholm.

În urma analizelor preliminare a reieșit că majoritatea monedelor datează din secolul al XII-lea. Unele au inscripția „KANUTUS”, forma latină a numelui Knut, ceea ce arată că au fost bătute în timpul domniei regelui suedez Knut Eriksson, ce a condus între anii 1173 și 1195.

De asemenea, printre monedele descoperite se află și unele rare, cum ar fi „monede episcopale”, emise se episcopi influenți. Ele prezintă imaginea unui episcop ținând un crosier, bastonul pastoral simbolic utilizat în tradiția ecleziastică.

„O descoperire complet unică”

„Este o descoperire complet unică; nu avem alte tezaure medievale descoperite în Stockholm. Și se pare că este de dimensiuni impresionante. Este, fără îndoială, o descoperire extrem de interesantă”, a afirmat Lin Annerbäck, directoarea Muzeului Medieval din Stockholm, pentru Dagens Nyheter.

