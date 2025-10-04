Comoară imensă găsită în adâncuri. Un grup de scafandri a dat lovitura: Monede de aur în valoare de 1 milion de dolari

Un echipaj de scafandri a adus la lumină această vară, în apele de pe „Coasta Comoarilor” din Florida, o încărcătură de monede de argint și aur evaluată la aproximativ 1 milion de dolari, au anunțat săptămâna aceasta reprezentanții companiei 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, citați de AP.

Peste 1.000 de monede, despre care se crede că ar fi fost bătute în fostele colonii spaniole din Bolivia, Mexic și Peru, au fost recuperate de pe fundul mării de pe coasta Atlanticului.

Descoperirea survine în contextul istoric al unei catastrofe navale: pe 31 iulie 1715, o flotă de vase spaniole încărcate cu aur, argint și bijuterii, revenind din Lumea Nouă spre Spania, a fost surprinsă de un uragan și s-a scufundat, împrăștiind comorile în larg. De-a lungul secolelor, recuperatori și vânători de comori au readus la suprafață milioane de dolari în monede provenite din Flota din 1715, într-o zonă de coastă care se întinde de la Melbourne până la Fort Pierce.

Compania care a făcut anunțul transmite că pe unele dintre monedele recent recuperate se mai pot observa încă date și semne monetare, detalii care au valoare pentru istorici și colecționari interesați să completeze imaginea despre comoara pierdută. Reprezentanții organizației au subliniat caracterul remarcabil al recuperării în termeni de cantitate și semnificație.

„Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci despre poveștile pe care le spune. Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în Epoca de Aur a Imperiului Spaniol. Descoperirea a 1.000 de monede într-o singură recuperare este atât rară, cât și extraordinară”, a declarat Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei.

