"Jucăria veche" descoperită de un bărbat s-a dovedit a fi o comoară veche de aproape 2.000 de ani

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 09:12
Fibula găsită de bărbat ar putea avea 2.000 de ani FOTO Martin Williams

Un vânător de comori din Marea Britanie a avut parte de o descoperire spectaculoasă. După ce a confundat inițial un obiect metalic cu o jucărie, a realizat că ținea în mâini o fibulă rară din bronz, veche de aproximativ 2.000 de ani, posibil din perioada stăpânirii romane.

Martin Williams a găsit obiectul decorativ din bronz la doar 15 minute după ce a început să caute pe un câmp arat, aproape de casa sa din Dorchester, Marea Britanie. După ce, în apropiere, a descoperit mașinuțe pentru copii din anii ’60 și ’70, a suspectat inițial că fibula nu este altceva decât o altă jucărie, potrivit The Independent.

„Când am văzut-o prima dată în pământ am observat că avea la spate un mecanism de închidere și astfel am crezut că este un fel de insignă pe care ar fi purtat-o un copil. Apoi am aruncat-o într-o geantă și abia când am ajuns acasă și am curățat-o cum trebuie am văzut că este din bronz. Mi-am spus ‘Doamne, ce noroc am avut’, căci aș fi putut să o rup foarte ușor”, a spus bărbatul.

O comoară rară

Un ofițer de artefacte a atestat că obiectul, având între 1.800 și 2.000 de ani vechime, este posibil să fi fost purtat în timpul stăpânirii romane din Marea Britanie, care a durat până în jurul anului 410 d.Hr.

Williams, care împreună cu fiul său a găsit în apropiere 30 de monede romane și două inele medievale, dar și 14 capete de topor din Epoca Bronzului, care se află acum la British Museum.

„Am aproximativ 30 de cutii pline cu artefacte pe care le-am găsit în doar patru ani de când practic detectarea metalelor. Îmi place senzația de a găsi ceva neatins de sute, uneori mii de ani, și apoi de a conecta descoperirea cu istoria. E fascinant”, a spus dl Williams.

