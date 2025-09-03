Bogdan Mîndrescu, desemnat iar director general al Companiei Aeroporturi București. Suspiciuni cu privire la procedura de selecție pentru funcție

Bogdan Mîndrescu a fost desemnat director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, conform prevederilor guvernanței corporative, anunță, miercuri, reprezentanții CNAB. Mîndrescu a mai ocupat această funcție în perioada aprilie 2017 - februarie 2018 și a fost, între altele, președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

„La propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după îndeplinirea tuturor etapelor legale, Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București l-a desemnat în funcția de Director General al CNAB pe Bogdan Mîndrescu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”, anunță CNAB.

Mandatul Directorului General este de 4 ani și începe din data de 3 septembrie 2025.

Compania susține că procedura de recrutare și selecție pentru funcția de Director General al CNAB a fost desfășurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecția personalului pentru poziții de top management.

Sursele Economedia spuneau anterior că procedura a fost secretizată, iar numele candidaților au fost secretizate chiar și pentru membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri în Comitetul de Nominalizare și Remunerare, spuneau sursele Economedia.

„Totul indică o aranjare a concursului pentru cineva foarte important, pentru membrii numiți politic, mai ales pentru Eduard Bachide și Georgeta Bumbac”, mai afirmau sursele.

În perioada aprilie 2017-februarie 2018, Bogdan Mîndrescu a deținut funcția de director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Bogdan Mîndrescu a plecat de la conducerea CNAB în anul 2018.

”Ulterior, au apărut informații false care presupuneau că demisia ar fi putut avea legătură cu un raport realizat cu un an înainte de către Corpul de Control. Perioada de 4 ani care a constituit obiectul verificărilor acelui raport a fost însă anterioară mandatului de director al lui Bogdan Mîndrescu, iar plecarea sa de la conducerea CNAB nu a avut vreo legătură cu raportul respectiv întocmit în anul precedent”, au precizat reprezentanții CNAB.

În vârstă de 38 de ani, Bogdan Mîndrescu a absolvit, printre altele: Master în Management Aeronautic – Facultatea de Inginerie Aerospațială, Universitatea Politehnică București; Facultatea de Administrație și Afaceri – Administrarea Afacerilor, Universitatea București; Facultatea de Drept și Științe Juridice, Universitatea ”Dimitrie Cantemir”; Institutul Diplomatic Român; Master în Integrare și Afaceri Europene, Universitatea ”Dimitrie Cantemir”.

Conform aceleași surse, experiența profesională relevantă a lui Bogdan Mîndrescu include, printre altele, funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, consultant la Cabinetul președintelui-director general al Societății Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, etc.

