Compania aeriană low-cost care se închide: Toate zborurile au fost anulate. Sute de angajați își pierd locul de muncă

Compania aeriană low-cost Play și-a anulat toate zborurile de pe aeroporturile Stansted și Liverpool, pentru că și-a încetat activitatea.

Compania aeriană islandeză a anunțat că a intrat în administrare judiciară și că toate zborurile au fost anulate.

Sute de angajați au rămas fără locuri de muncă și, cel mai probabil, mii de persoane au rămas blocate pe aeroporturi, potrivit Daily Mail.

Compania și-a sfătuit clienții să ia alte zboruri. Play Airlines opera un serviciu regulat între Londra-Stansted și Reykjavik, de 4 ori pe săptămână.

„Stimați pasageri, Fly PLAY hf. și-a încetat activitatea, iar toate zborurile au fost anulate. Vă recomandăm să verificați zborurile cu alte companii aeriene. Anumite companii aeriene pot oferi „tarife speciale de salvare”, având în vedere circumstanțele. Ne pare foarte rău pentru neplăcerile cauzate și vă mulțumim pentru înțelegere”, a anunțat compania pe site.

De asemenea, pasagerilor li s-a mai recomandat să contacteze emitenții de carduri pentru biletele rezervate cu carduri de credit, iar cei care au rezervări ca parte a unor pachete turistice mai mari, cum ar fi cazare, ar trebui să consulte agenția de turism, ca să-și recupereze banii.

„Este întotdeauna regretabil când o companie aeriană își încetează activitatea și înțelegem că decizia Play Airlines va fi tulburătoare pentru angajații și clienții săi. Clienții din Marea Britanie care doresc să obțină cele mai recente informații sunt sfătuiți să viziteze site-ul web al Autorității Aviației Civile”, a transmis purtătorul de cuvânt al Autorității Aviației Civile din Marea Britanie, Andrew McConnell.

Sute de angajați concediați

Conform rapoartelor publicate de publicația locală RUV, „400 de persoane își pierd locurile de muncă”, iar compania „încearcă să plătească salariile angajaților”.

„Toate zborurile au fost suspendate imediat”, iar „mii de pasageri sunt afectați și fie vor rata călătoriile, fie vor trebui să găsească o modalitate de a se întoarce acasă”, mai scrie publicația.

„Consiliul de administrație al Fly Play a decis să înceteze toate operațiunile, toate zborurile companiei fiind anulate. Motivele acestei decizii sunt multiple, printre care se numără performanțele financiare mai slabe decât previziunile, vânzările de bilete sub așteptări în ultimele săptămâni, ca urmare a mediatizării negative a managementului companiei, precum și disputele dintre unii angajați ai companiei cu privire la politicile ajustate ale acesteia”, a transmis într-o declarație consiliul de administrație al companiei.

Tot membrii consiliului au mai spus că „toamna trecută, Play a introdus un nou model de afaceri care, inițial, a stârnit un optimism semnificativ. Din păcate, a devenit clar că aceste schimbări nu pot aduce rezultatele necesare pentru a depăși problemele financiare profunde ale companiei aeriene. În retrospectivă, aceste măsuri ar fi trebuit implementate mult mai devreme.”

