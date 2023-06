Amenda usturătoare primită de compania aeriană britanică British Airways de la guvernul american. Informațiile înșelătoare care au dus la sancțiuni

Compania aeriană britanică British Airways (BA) a fost amendată cu 1,1 milioane de dolari de guvernul american pentru că nu a plătit la timp rambursări pentru zborurile anulate în timpul pandemiei, relatează BBC.

Departamentul american al Transporturilor a anunţat că BA nu a oferit "rambursări în timp util pasagerilor" pentru zborurile la care a renunţat sau pe care le-a reprogramat către şi dinspre Statele Unite.

Departamentul Transporturilor susţine că a primit peste 1.200 de plângeri în acest sens.

BA a respins acuzaţiile, afirmând că "a acţionat în mod legal în orice moment".

Potrivit Departamentului Transporturilor, din martie până în noiembrie 2020, site-ul web al BA a instruit clienţii să contacteze transportatorul prin telefon pentru a discuta despre opţiunile de rambursare, inclusiv pentru zborurile pe care British Airways le-a anulat sau le-a modificat semnificativ. Cu toate acestea, consumatorii nu au reuşit să intre în contact cu agenţii serviciilor pentru clienţi atunci când au sunat la transportator, timp de mai multe luni, în această perioadă, deoarece BA nu a reuşit să menţină o funcţionalitate adecvată a liniilor telefonice de servicii pentru clienţi. "De asemenea, nu a existat nicio modalitate de a trimite o cerere de rambursare prin intermediul site-ului web al transportatorului în această perioadă", a precizat Departamentul american.

Acesta a adăugat că, din martie până în noiembrie 2020, informaţii înşelătoare de pe site-ul web al BA au determinat consumatorii să solicite din greşeală vouchere de călătorie în loc de rambursări.

Autorităţile americane au mai precizat că, pe lângă cele 1.200 de plângeri primite de Departament, BA a primit alte mii de plângeri şi cereri de rambursare direct de la clienţi.

Departamentul american al Transporturilor a declarat că aceste deficienţe "au reprezentat provocări semnificative şi au produs întârzieri în ceea ce priveşte primirea de către mii de clienţi a rambursărilor solicitate".

Departamentul a adăugat că amenda a fost stablită pentru a fi totodată un "factor puternic de descurajare a unor viitoare practici ilegale similare".

"Ne pare foarte rău că, la apogeul pandemiei fără precedent - când, din păcate, am fost forţaţi să anulăm mii de zboruri şi să închidem unele centre de apeluri din cauza restricţiilor guvernamentale - clienţii noştri au experimentat timpi de aşteptare ceva mai lungi pentru a ajunge la echipele de servicii pentru clienţi”, a declarat compania aeriană britanică.

”În această perioadă, am acţionat în mod legal în orice moment şi am oferit clienţilor flexibilitatea de a reprograma călătoria pentru alte date sau de a solicita o rambursare în cazul în care zborurile lor au fost anulate. Până în prezent, am emis peste cinci milioane de rambursări de la începutul pandemiei", a precizat British Airways.