O companie aeriană care operează și în România a lansat cardul „All You Can Fly”. Care este suma pentru care poți zbura nelimitat

Wizz Air introduce cardul „All You Can Fly” Foto: Digi24.ro

Wizz Air, compania aeriană low-cost, a introdus cardul de membru „All You Can Fly”, oferind zboruri nelimitate timp de 12 luni pentru un preț fix de 599 euro, arată Economedia.ro

În perioada de lansare, până pe 15 august, cardul beneficiază de un tarif promoțional de 499 euro. Abonamentul permite călătorii nelimitate la peste 800 de destinații, însă costul fiecărui traseu include o taxă suplimentară de 9,99 euro.

Acest card reprezintă primul abonament de acest tip din Europa, oferind o cantitate mare de zboruri la un preț stabil, cu singura variație fiind taxele suplimentare menționate. „Abonamentul anual va oferi călătorilor posibilitatea de a călători atât cât doresc, la un cost predefinit,” se arată în comunicatul oficial al companiei.

Abonamentul „Wizz All You Can Fly” este destinat călătorilor frecvenți și va deveni disponibil pentru rezervare începând cu 25 septembrie 2024. Pasagerii vor putea selecta zborurile preferate cu 72 de ore înainte de plecare și vor avea acces la aproape 200 de orașe din peste 50 de țări.

În prezent, Wizz Air oferă o ofertă limitată de prevânzare a abonamentului la prețul redus de 499 de euro, începând cu 13 august 2024, ora 10:00, și până pe 15 august, ora 23:59. După această perioadă, abonamentul va reveni la prețul standard de 599 euro.

Printre limitările cardului se numără imposibilitatea rezervării zborurilor de ultimă oră, necesitatea rezervării cu 72 de ore în avans și restricțiile privind bagajele – cardul include doar un bagaj de mână, iar serviciile suplimentare vor fi contra cost. De asemenea, rezervările nu pot fi modificate după confirmare.

