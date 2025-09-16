Investiție uriașă a unei companii importante din China, care a ales România după ce a evaluat varianta Ungaria

Compania este lider global în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune FOTO pinggao.com

O mare companie din China, lider global în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, a decis să investească 35 de milioane de euro în România, construind o unitate de producție pentru materiale de izolare destinate transformatoarelor electrice.

Proiectul, posibil amplasat în Parcul Industrial Tileagd din Oradea, este în faza de autorizare și va fi avizat de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Detaliile investiției și numele companiei sunt confidențiale, la solicitarea acesteia, deoarece proiectul este în implementare și se așteaptă obținerea tuturor avizelor și a autorizațiilor necesare, arată sursele citate. Cum depășește 2 milioane de euro și este realizată de o companie din afara Uniunii Europene, investiția trebuie avizată de către Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Locul pentru amplasarea unității de producție ar putea fi Parcul Industrial Tileagd, din Oradea, care în prezent deține mai multe parcele libere în acest scop. Conform mai multor autorități locale, compania chineză lua în calcul și Ungaria pentru această investiție.

Conform sursei citate, grupul chinez este lider global în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, acoperind 90% din cererea globală în domeniu. În discuțiile pentru investiție au fost prezenți reprezentanți ai unui consorțiu de companii din China.

Una dintre cele mai importante companii din China în sectorul izolațiilor pentru linii de înaltă tensiune este Pinggao Electric Group, înființată în 1970, și parte acum a China Electric Equipment Group Co., Ltd. Pinggao este lider global în producția de izolatori, compania fiind specializată în echipamente de înaltă tensiune.

