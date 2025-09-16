Investiție uriașă a unei companii importante din China, care a ales România după ce a evaluat varianta Ungaria

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:04
1149 citiri
Investiție uriașă a unei companii importante din China, care a ales România după ce a evaluat varianta Ungaria
Compania este lider global în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune FOTO pinggao.com

O mare companie din China, lider global în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, a decis să investească 35 de milioane de euro în România, construind o unitate de producție pentru materiale de izolare destinate transformatoarelor electrice.

Proiectul, posibil amplasat în Parcul Industrial Tileagd din Oradea, este în faza de autorizare și va fi avizat de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Detaliile investiției și numele companiei sunt confidențiale, la solicitarea acesteia, deoarece proiectul este în implementare și se așteaptă obținerea tuturor avizelor și a autorizațiilor necesare, arată sursele citate. Cum depășește 2 milioane de euro și este realizată de o companie din afara Uniunii Europene, investiția trebuie avizată de către Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

Locul pentru amplasarea unității de producție ar putea fi Parcul Industrial Tileagd, din Oradea, care în prezent deține mai multe parcele libere în acest scop. Conform mai multor autorități locale, compania chineză lua în calcul și Ungaria pentru această investiție.

Conform sursei citate, grupul chinez este lider global în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, acoperind 90% din cererea globală în domeniu. În discuțiile pentru investiție au fost prezenți reprezentanți ai unui consorțiu de companii din China.

Una dintre cele mai importante companii din China în sectorul izolațiilor pentru linii de înaltă tensiune este Pinggao Electric Group, înființată în 1970, și parte acum a China Electric Equipment Group Co., Ltd. Pinggao este lider global în producția de izolatori, compania fiind specializată în echipamente de înaltă tensiune.

Andrei Cionca (ROCA FP) la Quarterly Report: „Rebalansarea Fondului Proprietatea înseamnă că portofoliul trebuie dus în investiții directe”
Andrei Cionca (ROCA FP) la Quarterly Report: „Rebalansarea Fondului Proprietatea înseamnă că portofoliul trebuie dus în investiții directe”
Unul dintre cele mai discutate, poate și disputate subiecte din această perioadă de la BVB se referă la schimbarea administratorului Fondului Proprietatea, așa că subiectul nu putea lipsi...
România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere
România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere
În trimestrul al doilea din 2025, România a înregistrat o rată a locurilor de muncă vacante de doar 0,6%, cea mai scăzută din Uniunea Europeană, arată Eurostat. Media în zona euro a fost...
#companie china, #investitie, #oradea, #Ungaria , #investitii
Comentarii
Poza Ronald_Reagan2
Ronald_Reagan2
rank 5
Super! Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"
DigiSport.ro
La scurt timp dupa ce a mostenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat in fata profesionistilor

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante din UE. Care sunt domeniile în care s-a înregistrat cea mai importantă scădere
  2. Investiție uriașă a unei companii importante din China, care a ales România după ce a evaluat varianta Ungaria
  3. Aderarea la euro aduce panică în Bulgaria, după o teorie propagată de un grup religios despre bancnota care ar înfățișa diavolul
  4. Prețul energiei ar putea să înceapă să scadă pentru români. O nouă termocentrală ar urma să fie pusă în funcțiune în jumătate de an
  5. Criza afectează și industria auto din România. Dacia și Ford înregistrează scăderi semnificative ale producției
  6. Inflație de 15% în România, pe final de an. Un fost ministru prevede un scenariu apocaliptic: "Am făcut un calcul și vă spun"
  7. Rata șomajului scade la 6% - TradeVille
  8. Taxă pentru accesul pe Transfăgărașan. Aglomerația de pe celebrul drum ar putea fi rezolvată în acest fel
  9. Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. „Abia aștept să petrec timp cu tine”
  10. Cine sunt câștigătorii și pierzătorii după explozia inflației. Guvernul și unele industrii cheie merg pe plus, în timp ce pentru alții urmează o perioadă de cumpănă