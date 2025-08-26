Compania de stat care plătește chirie de 30.000 de euro la privat. „Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă”

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), instituție cu mai puțin de 400 de angajați, funcționează într-o clădire de birouri privată unde plătește o chirie de peste 30.000 de euro.

Creată în 2016 pentru a prelua treptat contractele de autostrăzi de la CNAIR, CNIR funcționează efectiv abia din vara anului trecut. Atunci, angajații au fost mutați din Palatul CFR într-o clădire de birouri de pe strada Menuetului, Sector 1, dotată cu sisteme moderne de climatizare, porți de acces și spații generoase, unde chiria lunară este de 149.297 de lei, scrie Adevărul.

Directorul general al companiei, Gabriel Budescu, susține că închirierea spațiului a fost singura soluție la acel moment, întrucât Palatul CFR era aglomerat și oferea condiții improprii.

„În momentul când am preluat eu compania, erau angajați câțiva colegi și erau cam înghesuiți prin minister. (…) Ministerul nu avea spații libere, doar un birou foarte mic, iar condițiile nu erau bune. (…) Sediul în care suntem acum a fost închiriat după o procedură în care prețul a fost cel mai mic ofertat, sub prețul bugetat”, a explicat Budescu.

„Mi-aș dori o clădire în condiții de confort, respectiv climatizare centralizată, acces controlat cu cartelă și sisteme de securitate. (…) Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă. La mine în birou, la etajul 7, era crăpătură între plafon și perete de băgai mâna. Nu e un mediu în care să performezi”.

Reacția ministrului

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, spune că angajații companiei vor fi mutați înapoi în Palatul CFR.

„Sunt condiții improprii în Palatul CFR? Dar ce își doresc, hotel de 5 stele? (…) Le-am cerut ca până la sfârșitul anului să își încheie contractul acolo. Nu mi se pare normal să plătim chirie la un privat atât timp cât noi avem, în clădirea noastră, spații pe care, la rândul nostru, le închiriem altor privați. În momentul acesta nu există suficient spațiu, dar peste o lună se vor mai elibera birouri”, a declarat Șerban pentru Main News.

Fost secretar de stat: „Toți trebuie să facem un mic efort”

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, recunoaște că Palatul CFR nu avea spații disponibile, dar consideră că, odată ce acestea se eliberează, CNIR trebuie relocată acolo pentru a evita cheltuielile suplimentare.

„Din ce știu, nu mai exista spațiu fizic pentru CNIR în Palatul CFR. Ei ar fi vrut să își facă un sediu cu banii pe care îi aveau, ca să nu plătească chirie, însă nu s-a aprobat această variantă. (…) Dacă se găsește un spațiu în Ministerul Transporturilor, de ce nu? În perioada aceasta cu toții trebuie să facem un mic efort. Este o perioadă de turbulențe economice”, a declarat Cosma.

