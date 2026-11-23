Grupul grec Quest Holdings, cu afaceri anuale de 50 de milioane de euro, renunță la operațiunile de distribuție din România, din cauza pierderilor. Grecii vor menține doar o prezență „mică” în sectorul serviciilor IT.

Grupul specializat în servicii de distribuție, IT și curierat, activ de 20 de ani în România, în ultimii ani inclusiv ca distribuitor autorizat pentru Xiaomi, abandonează planurile de extindere și restrâng semnificativ operațiunile, scrie Profit.ro.

De anul trecut, compania a trecut pe pierdere, afectând profitabilitatea grupului, potrivit CEO-ului Quest Holdings, Apostolos Georgantzis.

„Este o activitate care generează venituri, substanțiale, de altfel, dar cu marje foarte mici. De fapt, anul acesta, în 2026, înregistrăm pierderi. Așa cum am mai spus, nu ne place să pierdem bani. Se poate întâmpla în fazele de investiții, dar nu dorim ca o afacere să fie neprofitabilă pe termen lung. Prin urmare, am luat decizia strategică de a ne retrage din România, din sectorul activităților comerciale. Menținem, totuși, operațiuni de mai mică anvergură în sectorul serviciilor IT, care are o evoluție destul de bună în România”, anunță acum Georgantzis.

Restrângerea operațiunilor din România va avea loc până la finele anului. CEO-ul Quest estimează că grupul va rămâne cu o prezență “mică” în România în 2027, cu un impact minor asupra rezultatelor consolidate.

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