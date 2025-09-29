Mii de concedieri la una dinte cele mai mari companii aeriene. Ce posturi sunt vizate

Lufthansa a confirmat că până în 2030 va renunța la 4.000 de angajați din sectorul administrativ, pe fondul eforturilor de a digitaliza, automatiza și consolida procedurile, a anunțat luni cel mai mare operator aerian european.

Anunțul confirmă informațiile neverificate publicate săptămâna trecută. În prezent, grupul Lufthansa are aproximativ 103.000 de angajați.

Compania germană și-a îmbunătățit obiectivele financiare pe termen mediu, anunțând că vizează un profit operațional de 8-10% din venituri, față de ținta anterioară de 8%. Pentru acest an, conducerea se așteaptă ca profitul operațional să depășească semnificativ pe cel de anul trecut, de 1,6 miliarde de euro.

Pentru a-și spori profitabilitatea, Lufthansa intenționează să consolideze diversele sale companii aeriene sub un control central mai strâns. Pe lângă marca de bază Lufthansa, grupul operează SWISS, Austrian și Brussels Airlines, și deține o participație minoritară în operatorul aerian italian ITA.

De asemenea, divizia low-cost Eurowings va fi consolidată, precum și diviziile de logistică și mentenanță. Ultima se va extinde în domeniul apărării.

Măsurile sunt menite să poziționeze grupul pentru viitor, generând profituri sustenabile și valoare pentru acționari. Investitorii se pot aștepta în continuare la dividende de 20-40% din profituri, a precizat compania.

