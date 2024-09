Triada lichiditate – comunicare – relația cu investitorii. Cum a evoluat strategia TTS România pe piața bursieră în ultimii trei ani VIDEO

Acţiunile TTS – Trade Transport Services România au fost în 2023 performeri ai indicelui BET, cu un avans de 135,6%, faţă de 32% pe benchmark-ul pieţei locale de capital. Gabriel-Andrei Țecheră, Director Guvernanță Corporativă și Relații cu Investitorii la TTS explică pentru Ziare.com, în cadrul noii emisiuni „Spotlight. Vocile din spatele Bursei” ce au însemnat ultimii ani pentru parcursul companiei, listarea la BVB și care sunt cele mai firești strategii de asigurare a lichidității și o relație transparentă cu investitorii în fața oricăror fluctuații bursiere și obstacole puse de climatul economic.

TTS România (Trade Transport Services) este una dintre principalele companii de logistică și transport din România, înființată în 1997. Activitatea sa se concentrează pe trei segmente principale: transport maritim și fluvial, operațiuni portuare și expediții de mărfuri. Aceasta gestionează transportul de bunuri vrac și ambalate atât pe apă, cât și pe uscat, oferind soluții integrate de transport „door-to-door”. De asemenea, compania oferă servicii de transbordare și depozitare în portul Constanța și în alte porturi de pe Dunăre.

TTS folosește propria flotă, în special prin subsidiara CNFR Navrom, dar colaborează și cu alte companii pentru transportul fluvial, acoperind rute pe Dunăre și între Constanța și porturi europene. Compania transportă o gamă largă de produse, inclusiv cereale, produse chimice, cărbune, petrol, materiale de construcție și echipamente industriale.

„Noi facem transport pe Dunăre. Avem propria noastră flotă, 24 de împingătoare, aproximativ 850.000 de tone capacitatea barjelor și facem operațiuni portuare. Avem trei terminale în Constanța: un terminal de cereale, 110.000 de tone. Decirom, o investiție nouă din 2023 și TTS operator, care operează 10 macarale plutitoare și două terminale offshore, pe care le-am folosit în administrarea lanțului logistic pe care l-am pus la punct pentru cereale ucrainene.

De fapt, noi facem mult mai mult decât atât. Lumea ne percepe sau ca transportator sau ca operator. Noi oferim un pachet întreg de servicii logistice pentru fluxuri mari de marfă, pentru că pe lângă transbord și transport sunt multe alte operațiuni care de obicei se fac de către firme specializate. Noi realizăm, spre exemplu, condiționarea mărfii, dacă vorbim de mărfuri agricole: uscare, curățare în terminalele noastre. Noi coordonăm tot lanțul logistic, asta însemnând și partea de survey. Marfa trebuie atestată și la plecare și la sosire, atât în ceea ce privește calitatea cât și cantitatea. Toată documentația de transport, care este destul de consistentă, spre exemplu Vama, o facem tot noi.

Noi oferim acest pachet întreg de servicii și un exemplu în acest sens este lanțul logistic pe care l-am pus la punct anul trecut și care încă funcționează pentru cereale ucrainene, unde efectiv este un sistem de just-in-time: cerealele pleacă din silozurile ucrainene, ajung la Izmail, unde sunt depozitate – există un terminal portuar al partenerului nostru în operarea acestui lanț –, se transbordează pe barje, pe barje vin în Constanța și noi transbordăm din barje pe vapoare maritime și coordonăm acest întreg lanț.”

Capacitatea asta de a muta, de a transporta și de a aduce volume foarte mari controlând întreg lanțul logistic și oferind clientului un singur contract este de fapt unique selling point-ul TTS, explică Gabriel Țecheră: „În momentul în care lucrează cu noi, clientul nu mai are nevoie să angajeze un surveyer, să se ocupe cineva de vamă, noi ne ocupăm de acest întreg pachet de servicii. În momentul ăsta nu sunt, pe Dunăre, cel puțin, întreprinderi care să aibă această capacitate de a fi un one-stop-shop pentru un milion de tone de marfă între oricare două porturi de pe Dunăre și Constanța”.

Listarea la Bursa de Valori București în 2021: „Piața de capital este în mod cert locul unde un acționar obține cel mai bun preț pentru acțiunile lui”

În legătură cu listarea la Bursa de Valori București a TTS în 2021, Gabriel Țecheră a făcut referire din start la rolul intrinsec al pieței de capital pentru o companie care are în vedere scalarea, stabilitatea pe piață și mai ales accesul la lichiditate:

„Piața de capital este în mod cert locul unde un acționar obține cel mai bun preț pentru acțiunile lui. Dacă vrei să vinzi volume foarte mari de acțiuni, nu poți obține un preț mai bun într-o tranzacție privată pentru că acolo este subiect de negociere și în orice negociere contractuală ambele părți trebuie să câștige. Atunci în mod natural prețul pe piața de capital este mai mare decât prețul pe care îl poți obține într-o tranzacție privată.

Al doilea motiv, care vine de fapt cumva odată cu listarea, este că TTS-ul de data asta, deci nu acționarii, a beneficiat pentru că a crescut gradul de transparență foarte mult. Pentru că piața de capital cere transparență. Transparența generează încredere, iar fără încredere, acțiunile nu pot fi vândute. Efortul pe care l-am făcut din 2021 a fost în acest sens, iar trăgând linie, ajungi să joci de fapt în altă ligă. Dacă ești capabil să îndeplinești cerințele pieței de capital la un nivel foarte ridicat – și asta este confirmarea pieței –, într-adevăr societatea beneficiază de o reputație foarte bună și de un prestigiu foarte bun pe care îl construiește crescându-și nivelul de transparență. Deci pe scurt, acționarii au vândut în cel mai bun mod posibil iar TTS-ul în sine a ajuns la o reputație și la un prestigiu pe care nu îl.

Acţiunile TTS – Trade Transport Services România au fost în 2023 performeri ai indicelui BET, cu un avans de 135,6%, faţă de 32% pe benchmark-ul pieţei locale de capital. După ce, în 2021, TTS era o societate cu 14 acționari, în prezent sunt 9.600.

„Acum patru ani, o adunare generală a acționarilor însemna o hârtie care se plimba pe la 14 acționari, semnau toți și asta era hotărârea adunării generale. Astăzi adunările noastre generale sunt online, Sistemul e-Vote este implementat, e folosit de toată lumea, se votează cu o săptămână în momentul în care ridicăm adunarea generală pe platformă.”

Țecheră a explicat că au fost doi pași pe care compania i-a parcurs în acest sens: „În primul rând ne-am ocupat de partea de transparență și de sistemul de raportare. Am ajuns la un nivel recunoscut în piață, suntem apreciați pentru calitatea și densitatea informațiilor. Am gândit un sistem de rapoarte în care sunt mai puține vorbe, dar foarte multe cifre, astfel încât lumea să aibă la dispoziție toate datele, să judece singură. (...)

Ulterior, a venit în faza a doua comunicarea. În ceea ce privește comunicarea, noi am făcut două lucruri încă de la început: am folosit bursa, sistemul de raportare BVB, raportările obligatorii le-am folosit ca pe principalul nostru canal de comunicare. Noi prin bursă comunicăm majoritatea informațiilor despre noi. (...) Iar a doua chestiune cu care am venit dintr-un bun început este planificarea prezenței în media. Prezențele noastre în media nu sunt întâmplătoare. Sunt planificate de la începutul anului, pentru că ele trebuie corelate cu raportările și corelate cu alte fluxuri de informații pe care le poți anticipa. Exemplul concret este Quarterly Report”, a explicat Gabriel Țecheră.

Anul 2024 pentru TTS: „În momentul în care am anunțat rezultatele, am profitat de planificarea noastră să facem un baraj mediatic”

Anul acesta a fost turbulent pentru multe companii. Deși în 2023 piața de capital românească a înregistrat destule recorduri pozitive. Potrivit oficialului TTS, 2024 a fost un an de test: „Testăm și reziliența afacerii, în contextul economic actual, dar și calitatea comunicării, pentru că a fost prima dată când am raportat rezultate în scădere.

Ca afacere, a fost și este un an foarte dificil. Într-un fel, e similar cu 2008, pentru că și atunci și acum, asistăm la o cădere abruptă a cererii cauzate de reducerea dramatică a fluxurilor de cereale ucrainene prin Constanța. Pe de o parte cererea a scăzut, pe de altă parte, în 2023 au fost investiții masive în flote terțe și în 2024 ne-am trezit cu supracapacitate pe partea de transport, cuplată cu scăderea cererii.

Asta a condus într-adevăr la o scădere dramatică a tarifelor în primul rând și aici am fost și noi afectați, chiar dacă noi avem clienți vechi, clienți de 10 ani: unii din clienții noștri mari sunt clienți de 20 de ani. În momentul în care piața cade, este evident că renegociezi cu clientul tău. Deci nu ne-a afectat atât pe partea de volume pentru că noi, având această caracteristică, în care mutăm volume mari și avem contracte anuale unde volumele sunt agreate în avans, spre deosebire de restul pieței care merg pe un soi de piață Spot – cantități mici în funcție de care e cererea în momentul ăla pe piață.”

Gabriel Țecheră a explicat că există un grad de incertitudine din cauza războiului pe care nimeni nu-l poate anticipa. Potrivit acestuia, 2023 a fost un an istoric în toată viața firmei, dar cu toate acestea, percepția în piață a fost negativă din cauza a rezultatelor anunțate, cauzând o corecție masivă, urmată de o stabilizare, așa cum era de așteptat.

„În momentul în care am anunțat rezultatele, am profitat de planificarea noastră să facem un baraj mediatic. Am folosit absolut toate canalele, unele care nu erau planificate și au apărut pe parcurs, pentru a transmite un mesaj de stabilitate și de încredere. Pentru că businessul TTS nu este unul pe termen scurt, ci pe termen lung: suntem mai aproape de utilități. Transportul ăsta pe apă are multe din caracteristici ale utilităților și atunci a fost extrem de important. Evident ne-am asumat rezultatele, le-am discutat și în videoconferințe cu investitorii, dar inclusiv prezența în media a fost mult mai concentrată în perioada asta față de alte perioade”, a explicat reprezentantul TTS.

Susținerea încrederii investitorilor se face prin lichiditate și cu un apanaj solid de strategii de transparență și comunicare: Strategia TTS pe Bursa de Valori

Gabriel Țecheră a punctat faptul că există o triadă deosebit de importantă între lichiditate pe piața de capital, comunicare și relația cu investitorii. O comunicare deschisă, transparentă și constantă cu investitorii și cu piața generează interesul și asta înseamnă de fapt lichiditatea acțiunilor în piață, a explicat Țecheră.

„Dacă acțiunile nu sunt lichide, nu interesează pe nimeni. Noi vedem foarte pragmatic partea asta de relație cu investitorii și de comunicare, iar primul pas este transparență maximă - până la limita în care nu mai poți să spui pentru că intri în detalii comerciale și dai informații concurenței. Întotdeauna este o limită foarte fină pentru că investitorii vor mult. Trebuie să te oprești până acolo unde nu-ți afectezi afacerea”, a explicat acesta.

Oficialul TTS a punctat valoarea enormă a raportării punctuale a cifrelor companiei, în cea mai „nudă” formă, după cum a explicat acesta, pentru ca orice investitor să aibă acces la informații brute, să poată interpreta direct datele.

Astăzi TTS contribuie la indicii BET, FTSE Global Cap, în MSCI Frontier și MSCI România. După cum a explicat invitatul la „Spotlight. Vocile din spatele Bursei”, prezența în indici contribuie la creșterea lichidității și partea de market making. „Avem doi market makers pe piață și se simte că am creat un trend. (...) Obiectivul nostru strategic este să fim ceea ce se numește un quality stock: o acțiune de calitate. Bursa e ca un hipermarket, contează foarte mult să fii la nivelul privirii și mai puțin în raftul de jos, pentru că vânzările sunt mai slabe. Ideea este să construim și am reușit să transmitem pieței că TTS este o acțiune de calitate.”

