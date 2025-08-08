AMEPIP a evaluat 3 din cei 5 cinci viitori șefi ai Romsilva. Agenția apără procedura după o lege care permite abuzuri grave. Buzoianu: „Propunerea mea era să fie lansat un nou concurs”

Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) vine cu clarificări privind procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precizând că acesta a fost organizat de către Autoritatea Publică Tutelară (APT) – în speţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, practic încercând să justifice problemele apărute pe parcurs în alegerea membrilor CA. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat aspru modul de lucru al celor de la AMEPIP.

Potrivit AMEPIP, din Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) au făcut parte doi membri desemnaţi de către conducătorul Ministerului Mediului, doi membri desemnaţi de către preşedintele AMEPIP şi un expert independent. La nivelul Comisiei, au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, prevăzute pentru Consiliul de Administraţie al Romsilva, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii. AMEPIP mai spune că, în cuprinsul corespondenţei oficiale cu Ministerul Mediului, AMEPIP a transmis rezultatele verificării procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva RA şi a specificat faptul că propunerea înaintată de CSN cuprinde în lista scurtă cinci candidaţi pentru două posturi, din care unul nu are statutul de independent, condiţie prevăzută la art. 5 alin (4) din OUG nr. 109/2011. Totodată a fost menţionat faptul că MMAP, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Romsilva RA, va relua procedura de selecţie pentru postul de auditor.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că nu este mulţumită de procedura prin care a avut loc procesul de selecţie şi numire, nici de lipsa candidaţilor, „ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul şi cât de credibil a fost pentru a atrage specialişti să aplice în cadrul lui”.

Legea actuală permite abuzurile în companiile de stat românești. Ce reclamă Ministerul Mediului

Ministerul Mediului vorbeşte de probleme grave ale cadrului legal actual, care permit accesul în funcţii de conducere al unor persoane cu trecut controversat sau fără o competiţie reală pentru posturile respective. „Procesul de selecţie a fost organizat de către Autoritatea Publică Tutelară (APT) – în speţă, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În acest scop, la nivelul MMAP, a fost constituită Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) din a cărei componenţă au făcut parte doi membri desemnaţi de către conducătorul MMAP, doi membri desemnaţi de către preşedintele AMEPIP şi un expert independent”, arată AMEPIP.

Reprezentanţii agenţiei precizează că la nivelul CSN au fost evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, prevăzute pentru Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, urmând ca doi dintre membrii Consiliului să fie desemnaţi de către MMAP, în condiţiile legii. În plus, deşi contractele prevăd obligaţii ferme privind transparenţa, competitivitatea şi responsabilitatea, acestea includ şi sancţiuni, inclusiv revocarea din funcţie fără oferirea de compensaţii băneşti. În plus, cuantumul indemnizaţiilor a fost redus de la 12.500 la 5.000 de lei brut. Potrivit site-ului Romsilva, cei patru sunt Speranţa Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chişăliţa Ion şi Cozmanciuc Corneliu Mugurel. G4Media relatează că doi dintre ei au fost achitaţi pentru fapte de corupţie.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, după ce s-au solicitat detalii despre membrii CA numiţi, iar site-ul Romsilva conţine doar numele membrilor, nu şi date despre aceştia, linkurile fiind inactive, Diana Buzoianu a oferit noi detalii.

„Este un concurs lansat şi finalizat 90% înainte să ajung eu la minister, în mod cert trecut mult de etapa în care am fi putut anunţa public să se mai înscrie oameni cu experienţă în competiţie. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puţini oameni înscrişi. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experienţă şi dorinţă de reformă nu au considerat că au şanse reale să fie selectaţi, aşa că pur şi simplu nu s-au înscris. Nu mai vorbim de faptul că nu există criterii de performanţă, menţionate în documentele din concurs, care să fie direct legate de reorganizarea Romsilva”, a mai scris Diana Buzoianu. Potrivit acesteia, AMEPIP a dat aviz că toate etapele au fost realizate conform legii şi concursul e corect, neputând fi anulat.

„În aceste condiţii, în primul draft de mandat trimis la AMEPIP pentru avizare am cerut expres ca mandatele membrilor din consiliul de administraţie să fie pe 8 luni. Astfel, în termenul cel mai rapid, propunerea mea era să fie lansat un nou concurs prin care să anunţăm public să se înscrie toţi oamenii de bună credinţă. Adică să nu mai fie un singur om pentru post.... ci 50 de oameni, de exemplu, cu CV-uri foarte bune. Am primit răspuns de la AMEPIP că încalc legea cu propunerea mea şi că ei nu pot aviza un asemenea contract de mandat ... căci nu ar fi în spiritul legii. Spiritul legii, se pare, e că trebuie numiţi oamenii, indiferent de situaţie, pe 4 ani”, a mai transmis ministrul Mediului.

Aceasta anunţă că a decis să respingă numirea în noul CA al fostului preşedinte al CA pentru că ”raportul Corpului de Control a scos la iveală disfuncţionalităţi majore ale Romsilva în perioada în care acesta era în plin mandat de preşedinte al CA”.

„Cu o parte din membrii din CA cu care a apucat să mă întâlnesc azi am discutat şi le-am transmis un mesaj simplu: instituţia trebuie depolitizată şi reformată. Deciziile luate trebuie să fie în acord cu nevoia de reformă şi depolitizare. De acum înainte trebuie analizată activitatea Consiliului de Administraţie, iar în primul an de mandat trebuie verificat dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă asumate”, a mai transmis Diana Buzoianu.

