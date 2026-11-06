TAROM și CE Oltenia, cu restructurările neîndeplinite. Noul Guvern pregătește negocieri urgente cu Bruxelles-ul

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 17:38
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TAROM și CE Oltenia, cu restructurările neîndeplinite. Noul Guvern pregătește negocieri urgente cu Bruxelles-ul
Avion TAROM FOTO Hepta

Noul Guvern preia două planuri de restructurare neîndeplinite, la TAROM și Complexul Energetic Oltenia, pentru care președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, cere renegocierea rapidă cu Comisia Europeană. Demersurile ar urma să înceapă în noiembrie, cu obiectivul unui acord până la sfârșitul anului. În paralel, Executivul încearcă să evite falimentul combinatului privat Liberty Galați, unde anunță prelungirea plății drepturilor salariale pentru 2.400 de angajați și negocieri cu potențiali investitori.

„Oricând zbor cu TAROM-ul văd avionul plin și mă bucur că iau bani oricât de scumpe ar fi biletele… Îi ajută mult. E un plan de restructurare care ar trebui să se termine acum. El nu a fost realizat, trebuie renegociat cu Comisia Europeană cât de repede se poate. Ideal, până la sfârșitul anului. În aceeași situație este și Oltenia. CE Oltenia și TAROM au planuri de restructurare care trebuie renegociate cu Comisia”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Discuții cu noii miniștri înaintea negocierilor cu Comisia Europeană

Președintele Consiliului Concurenței a precizat că a discutat cu miniștrii Transporturilor și Energiei despre situația celor două companii. Calendarul pe care îl propune este strâns, în condițiile în care negocierile trebuie pregătite de o administrație instalată recent.

„Avem un Guvern de două săptămâni, sunt miniștri noi, au și ei nevoie de un pic de timp să se adapteze. Am discutat ieri (joi – n. r.) cu domnul ministru al Transporturilor despre TAROM, am discutat și cu domnul ministru al Energiei despre Oltenia. Deci, da, cred că demersuri vom face. Cât de repede ne înțelegem cu Comisia Europeană, vedem. Luna asta începem demersurile, că nici Comisia nu e după 15 decembrie. Aceștia din Vest încep după 1 decembrie să trimită La mulți ani!”, a subliniat Bogdan Chirițoiu. Planurile sunt legate de ajutoarele de stat aprobate pentru restabilirea viabilității companiilor. În cazul TAROM, Comisia Europeană a autorizat, în aprilie 2024, un sprijin de până la 95,3 milioane de euro, prin anularea unor datorii și o injecție de capital. Restructurarea prevedea reînnoirea flotei, reducerea costurilor și restrângerea numărului de rute și aeronave, perioada aprobată încheindu-se la 31 decembrie 2026.

Pentru CE Oltenia, ajutorul de restructurare aprobat în ianuarie 2022 era de 2,66 miliarde de euro, tot pentru un plan cu termen final în decembrie 2026. România notificase deja Comisiei, în decembrie 2025, o solicitare de prelungire a restructurării până la sfârșitul anului 2029 și de majorare a sprijinului la aproximativ 2,86 miliarde de euro, pe fondul întârzierilor în închiderea capacităților pe lignit și în punerea în funcțiune a noilor capacități de producție.

La Liberty Galați, termenul invocat de Guvern este 9 noiembrie

O altă intervenție a Executivului privește Liberty Galați, companie aflată în proprietate privată, la care statul are interese de creditor. Premierul Luca Niculescu a convocat vineri, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA.

În reuniunea coordonată de vicepremierul Marian Neacșu, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare a combinatului. Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea acestuia, invocând importanța strategică a capacităților de producție și necesitatea protejării angajaților.

„Pentru protejarea locurilor de muncă a celor 2.400 de salariați activi, Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada de plată a acestora din Fondul pentru creanțe salariale de la Agenția Națională pentru Ocupare și Forță de Muncă. În acest interval, va fi derulată procedura de negociere directă cu cei cinci mari investitori interesați, dintre care trei au analizat deja perspectiva de a investi în combinat. Aprobarea acestui plan de restructurarea înaintea termenului limită de 9 noiembrie a.c. previne intrarea în procedură de faliment a Combinatului Siderurgic Galați, care ar antrena pierderea unui obiectiv de importanță strategică, efecte negative economice și pierderea locurilor de muncă”, se arată în comunicatul Guvernului.

Aprobarea planului de către creditori este astfel următorul pas pentru combinat, în timp ce identificarea unui investitor și negocierile pentru preluare urmează să se desfășoare în perioada anunțată de Executiv.

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