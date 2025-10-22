Amenzi dure pentru firmele care nu plătesc salariile la timp. Munca la negru i-a costat sute de mii de lei pe mai mulți angajatori din două județe din țară

O firmă din Gorj a fost amendată cu peste 130.000 de lei de către inspectorii de muncă pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă. FOTO Pexels

O firmă din Capitală, care operează și în județul Gorj, a fost amendată cu peste 130.000 de lei de către inspectorii de muncă pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a salariilor. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, în perioada 13-17 octombrie au fost efectuate 31 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Inspectorii de muncă au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 338.000 de lei. Totodată, au fost dispuse 94 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformitățile și să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare.

„Un angajator cu sediul social în municipiul București și puncte de lucru pe raza județului Gorj a fost sancționat cu suma de 133.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajați cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern”, se arată în comunicat.

Campanie pentru combaterea muncii la negru desfășurată de ITM

În aceeași perioadă, ITM Gorj a desfășurat Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și pentru verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, la angajatorii care desfășoară activități în domeniul „Jocuri de noroc și pariuri”.

Ads

Inspectorii de muncă au verificat șapte angajatori din județul Gorj, au aplicat 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 162.000 de lei, și au dispus 59 de măsuri obligatorii pentru remedierea abaterilor constatate.

Mai mult, în cadrul aceleiași campanii, un angajator cu sediul social în județul Sibiu a fost sancționat cu suma de 20.000 de lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă anterior începerii activității.

Ads