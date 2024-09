Cătălina Pîrvu, Director Vânzări Viggo FOTO Captură video The Real Estate Event / Ziare.com

Cătălina Pîrvu, Director Vânzări Viggo, a participat joi, 12 septembrie, la prima ediție a The Real Estate Event, evenimentul dedicat industriei imobiliare organizat de Ziare.com și de RETAIL365. Reprezentanta Viggo Tailoring, producător de costume şi haine made-to-measure, a vorbit despre interesul crescut pentru moda premium și modul în care industria de e-commerce se poate plia pe această nișă, dedicată în mod tradițional contactului direct dintre cumpărător și produs.

„Observăm de la an un interes extraordinar de mare al clienților pentru moda premium. În principiu, românii au intenția de a acționa produse calitative, lucru care de altfel este și reflectat în rezultatele noastre de vânzări, pentru că de la an la an avem o creștere, iar în anul acesta avem deja 40% creșterea rezultatelor”, a punctat Cătălina Pîrvu.

Potrivit acesteia, cele mai căutate costume de către bărbații ce activează în mediul business rămân cele atemporale, costume care pot fi purtate ani la rând, dar și costumele versatile sunt în mare căutare, a explicat directorul de vânzări al Viggo.

E-commerce-ul în industria modei de lux

Deși un client, când acționează un produs de lux are nevoie de o experiență de shopping de neuitat, are nevoie să simtă textura materialului, să poată vedea o croială potrivită și totodată să-și dea seama de diferența de calitate a tipurilor de țesături, e-commerce-ul și indicatorii pe care Viggo îi accesează anunță o creștere de 30% deja, de la început anului până în prezent, în comparație cu aceeași perioadă din 2023, ceea ce arată un potențial ridicat, a punctat Cătălina Pîrvu.

Ads

„Cu atât mai mult când vorbim despre un costum la comandă, un costum made-to-measure sau un costum bespoke, acestea reprezintă o creștere de la an la an. Anul acesta sunt în foarte mare căutare pentru că clienții doresc să-și personalizeze costumul și să-și permită să își impună stilul în costumele pe care le poartă.

Mai mult decât atât, (n.r. Viggo) e și o platformă care permite o diversificare și o economie de timp, totodată, plus că putem să jucăm și aici cu personalizarea costumelor, având în vedere faptul că avem consilieri vestimentari care se pot ocupa de comenzile online și putem face lucrul acesta la distanță, chiar dacă clientul nu reușește să ajungă în magazin.”

Intervenția Cătălinei Pîrvu în cadrul The Real Estate Event poate fi urmărită mai jos:

Ads

The Real Estate Event

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real

Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

PARTENERI PRINCIPALI: SVN® Romania și Nobis Gardens.

PARTENER PLATINUM: NUSCO

PARTENERI GOLD: KULTHO, OBSENTUM, SEMA REAL ESTATE, VIGGO, MURFATLAR

PARTENERI SILVER: HAGAG DEVELOPMENT EUROPE, META ESTATE TRUST, NORTH BUCHAREST INVESTMENT, STC PARTNERS

PARTENERI BRONZE: RPG SECURITY, BUCURESTI MALL

PARTENERI COPPER: BIRISGORAN, BELLEMONDE

PARTENERI: KINSTELLAR, LERIDA, SALESFORCE, NEXT CONSULT, INECO ELECTRIC

Ads

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER FIT-OUT: BoConcept

PARTENER DIGITAL: IMSOL

PARTENER ADVERTISING: DANCO VISION

PARTENERI MEDIA: Fairway, Delir Media, Transilvania Business, Revista BIZ, Arena Constructiilor, Business24.ro, Comunicatedepresa.ro, National FM.

Evenimentul integral poate fi urmărit mai jos:

Ads