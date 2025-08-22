Peste 600 de CV-uri depuse în doar o zi după apelul ministrului Economiei, care a îndemnat profesioniștii cu experiență să se alăture companiilor de stat

Peste 600 de CV-uri depuse în doar o zi după apelul ministrului Economiei FOTO captură video Facebook /Radu Miruță

Ministerul Economiei a anunțat vineri, 22 august, că au fost primite peste 600 de CV-uri în 24 de ore, prin intermediul formularului online anunțat joi. Ministrul Radu Miruță a lansat un apel către profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat. El a anunțat că va fi verificată procedura de selecție a conducerii tuturor companiilor de stat, după ce o analiză sumară a arătat că două din 6 companii verificate aveau un proces „viciat”.

„În conferința de presă susținută ieri, 21 august, Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), a făcut un apel la profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituției. Rezultatul a fost că în primele 24 de ore de la anunț au fost primite peste 600 de aplicații”, transmite vineri ministerul.

MEDAT precizează că a lansat un mecanism simplu pe site-ul instituției, unde specialiștii din România își pot încărca CV-urile pentru a candida la funcții de conducere sau administratori speciali în companiile de stat. Este vorba de un formular simplu, unde cei interesați își introduc datele personale – nume, prenume, număr de telefon și e-mail și încarcă un CV. Înscrierea pe platformă nu se face direct pentru o anumită companie, deoarece sunt anumite criterii stabilite prin lege privind componența consiliilor de administrație.

Ads

„În primele 24 de ore de la deschiderea platformei online, peste 600 de persoane s-au înregistrat și au trimis CV-uri. Dintre aceștia, cei mai mulți au experiență în economie/finanțe, audit, management, sunt ingineri, specialiști în resurse umane sau domeniul bancar”, explică Ministerul Economiei.

„Am fost surprins că atâția oameni doresc să se implice și să facă treabă bună în companiile de stat. Le mulțumesc și le transmit tuturor care vor trimite CV, să o facă. Ușa rămâne deschisă pentru toți profesioniștii care vor ca aceste companii de stat să funcționeze. Vă repet că singurele criterii pe care le am în vedere când voi face numirile sunt competența și profesionalismul”, a declarat ministrul Radu Miruță.

CV-urile sunt analizate pentru numiri temporare urgente

Toate documentele sunt analizate de echipa ministrului pentru găsirea candidaților potriviți pentru companiile unde trebuie făcute urgent numiri temporare.

Ads

Pe termen lung, soluția rămâne modificarea legislației, iar MEDAT a transmis deja către Secretariatul General al Guvernului o serie de propuneri la modificarea OUG 109/2011 aflată în transparență publică.

Amendamentele vizează: introducerea unor indicatori clari de performanță în contractele de mandat; posibilitatea anulării și reluării procedurilor viciate sau ilegale; deschiderea reală a selecțiilor către profesioniști din mediul privat, academic sau instituțional.

Totodată, Ministerul Economiei propune limitarea numărului de mandate consecutive și ca evaluarea performanței la companiile strategice să fie realizată de o comisie independentă, desemnată de Prim-ministru.

„Prin aceste schimbări, guvernanța companiilor de stat devine mai predictibilă, mai puțin politizată și orientată către rezultate reale”, subliniază reprezentanții ministerului.

Ads