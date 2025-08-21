„E timpul să schimbăm jocurile în companiile de stat. Aplică AICI”. Ministrul Economiei vrea să verifice conducerea companiilor de stat, după un proces de selecție „viciat”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat joi, 21 august, că a introdus o opțiune pe site-ul instituției prin care toți profesioniștii, indiferent de culoarea politică, pot aplica pentru o slujbă într-o companie de stat. Anunțul vine după ce Miruță a detaliat că procesorul de selecție al conducerii companiilor a fost „viciat” în două din 6 instituții verificate. Ministrul a anunțat că a dispus controlarea tuturor companiilor de stat și va trimite către Parchet informațiile relevante în calupuri, nu individual.

„A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani de zile, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare. Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenționat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat și asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenționat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obțină niște avize suplimentare și li se puneau niște piedici în a-și implanta oamenii acolo”, a precizat ministrul Economiei.

El a menționat că la nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut temei legal abrogat.

”Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni, sărindu-se eventuale piedici. Mai țineți minte diavolul de care vă spuneam din companiile astea de stat? Astăzi are o formă, are un chip și are tămâie”, a precizat Radu Miruță.

Cercetări disciplinare la coordonarea intereselor în companiile de stat

Ministrul Economiei a anunțat că, în urma raportului Corpului de Control pe care l-a primit aseară, l-a aprobat și a dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetați disciplinar.

„Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoștință prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală. Observând că șase verificate din șase au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic și observând modul în care s-au desfășurat aceste lucruri, mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme”, a mai spus ministrul.

Radu Miruță a mai spus că va face un pachet final pe care îl va trimite către Parchet. ”Ca să nu deranjeze Parchetul în fiecare zi, cum pare că ar fi nevoie să se întâmple în acest minister, cumulăm mai multe și trimitem o singură dată”, a completat el. Potrivit ministrului, ”aceasta este doar faza 1”.

„Sunt doar primele pe care le-am putut analiza în această lună și jumătate, pe lângă alte probleme ale acestui minister. Nu ne oprim aici. Știu că ustură, știu că mulți se întreabă cine o fi făcut asta, cine o fi numit, ce responsabil politic o fi fost atunci. Vă spun că nu mă interesează. Pe tura mea, în acest minister, astfel de lucruri nu sunt tolerate, nu vor fi acceptate, nu mă uit în spate, mă uit ce putem face în continuare”, a mai declarat ministrul.

Anularea mai ușoară a selecțiilor pentru conducerea companiilor de stat

Radu Miruță a mai spus că a propus clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor, acolo unde instituții observă vicii.

„Astăzi, dacă se observă un viciu, e extraordinar de greu, chiar dacă oficial se observă acel viciu, să anulezi selecția făcută. Text legal, pentru a se putea întâmpla acest lucru. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaștină. Pentru a avea o reconstrucție cu adevărat economică, nu trebuie să scriem pliante, cartoane pe Facebook și să vorbim despre ceva despre care niciodată cei care vorbesc astăzi nu au făcut. Trebuie curățat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafață”, a menționat Miruță.

„Degeaba deschid relații economice internaționale noi, degeaba aduc business în interesul statului român, dacă toate acestea aterizează într-o companie a statului român unde managementul are o misiune politică, în dezavantajul statului român. Primul pas este curățarea celor care gestionează resursele acestui stat”, a mai spus ministrul.

„E timpul să schimbăm jocurile în companiile de stat. Aplică AICI”

Ministrul a anunțat că începând de joi dimineață a pus pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei un buton prin care persoanele care sunt interesate să-și încarce CV-ul, pentru a ajunge în conducerea companiilor de stat sau administratori speciali pentru companiile de stat care sunt în insolvență.

„Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partid politic și îi asigur că pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se pornește selecția, aceste persoane vor fi considerate și se vor face numiri de aici”, a menționat el.

Radu Miruță a mai spus că au început deja să trimită CV-uri.

„În câteva ore, s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe 7-8 dintre ele m-am uitat, sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum. Știu că nu e încredere. Știu că oamenii au mai participat la selecții și au fost umiliți. Pe lângă multele probleme din acest minister, mă voi ocupa personal ca, în ceea ce urmează, să existe corectitudine. Pentru ca țara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas în față și politicul trebuie să le fie garanția că a lor calitate nu este diluată de combinațiile politice. Așadar, prin intermediul dumneavoastră, îi încurajez pe juriști buni, pe economiști excepționali, pe profesioniști în audit financiar, pe manageri de succes să aplice și să se gândească că au fereastra asta de oportunitate, prin care își pot pune pe CV nu un venit mare, ci își pot pune pe CV că au demonstrat că sunt buni și că au scos din insolvență o companie a statului român”, a completat Miruță.

El a menționat că în mediul profesional, unde se știe cât de greu s-au întâmplat lucruri în aceste companii, e de apreciat.

„Nu le pot promite mulți bani. Le pot promite garanția că ceea ce au în cap nu va fi cu interferență politică, că vor fi lăsați să-și arate dimensiunea competenței. Sunt companii ale statului român care merg într-un singur sens, de pe profit, pe pierdere, insolvență, faliment. Sunt companii mari ale statului român către care vin solicitări de relații economice și li se pune frână. Pentru că interesul unora e ca din insolvență să nu ajungă în starea de a putea avea activități comerciale ci să ajungă în faliment. Că unele fac concurență altuia, care nu e al statului, că unele au teren și se dorește ansamblul mobiliar la stradă. Tura asta, nu se va mai întâmpla acest lucru și pentru ca asta să aibă succes, oamenii buni trebuie să suflece mâinile”, a mai declarat Radu Miruță.

