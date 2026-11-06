Rheinmetall: Contestațiile Damen Mangalia la coborârea prețului de vânzare nu au temei. Cum explică grupul german problemele apărute la vânzarea șantierului naval

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 13:34
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Rheinmetall: Contestațiile Damen Mangalia la coborârea prețului de vânzare nu au temei. Cum explică grupul german problemele apărute la vânzarea șantierului naval
Şantierul Naval Damen Mangalia FOTO Facebook /Șantierul Naval Mangalia S.A.

Rheinmetall consideră că apelul prin care Damen Holding contestă vânzarea șantierului naval Mangalia nu are temei, reprezentanții companiei fiind de părere că decizia aparține instanțelor din România, potrivit unor declarații făcute joi, 5 noiembrie, de către Klaus Neumann, directorul financiar al grupului german, în conferința cu analiștii pentru rezultatele din trimestrul al treilea.

Întrebat de un analist Rothschild & Co despre contestația Damen și termenul din decembrie, dar și de ce grupul a anunțat public achiziția înaintea încheierii procesului, Neumann a spus: „Au existat unele contestații; dacă vor duce undeva este altă chestiune. Nu considerăm că au o bază, dar asta rămâne să decidă instituțiile juridice din România”, relatează Ziarul Financiar.

„Nu am fost primii care au anunțat rezultatul. Am obținut atribuirea într-o licitație, iar compania care a organizat licitația a anunțat rezultatul în aceeași zi. Am urmat pentru a explica pieței de ce am intrat în proces, de ce am achiziționat afacerea și ce intenționăm să facem cu ea împreună cu partenerul nostru”, a mai declarat acesta. Neumann a spus că Rheinmetall și MSC au câștigat licitația pentru șantier, ca parte a extinderii prezenței maritime internaționale a grupului. „La un preț comun de achiziție de 138 de milioane de euro, această achiziție strategică creează un centru puternic de producție cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare, în Europa de Sud-Est”, a spus el.

„Dincolo de extinderea capacității noastre industriale, Mangalia va avea un rol esențial în execuție, susținând direct livrarea celor patru nave comandate recent de guvernul român, inclusiv nave de patrulare offshore și de sprijin pentru scafandri, și creând o bază scalabilă pentru viitoarele programe de apărare din regiune”, a adăugat CFO-ul.

Lichidatorul judiciar CITR a confirmat pe 9 octombrie vânzarea șantierului către Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru 138 de milioane de euro fără TVA. Damen Holding BV, acționar cu 49% și principalul creditor al șantierului, contestă hotărârea care a permis reducerea prețului de pornire de la 184 mil. euro. Statul român deține restul de 51%. Curtea de Apel Constanța a amânat decizia pentru 11 decembrie, la cererea Damen, arată sursa citată.

Contractele cu România apar și în fluxul de numerar al grupului. „Din păcate, nu am primit o parte din plățile în avans pentru pachetul românesc decât la începutul lui octombrie. Acestea ar fi adus fluxul de numerar pe plus”, a spus Neumann. Avansul încasat din pachetul românesc este de circa 150 milioane de euro, potrivit CFO-ului.

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