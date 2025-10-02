Mai bine de jumătate din firmele de IT din România, ținute pe loc de schimbările fiscale. Câte companii au reușit anul acesta să evite concedierile în masă SONDAJ

64% dintre companiile IT din România invocă drept barieră principală în dezvoltarea afacerilor modificările fiscale și legislative, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Cercetarea ANIS Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie 2025, arată că o pondere de 90% din totalul companiilor-membre ale asociației profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței, în 2026, ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) și în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști.

Aproape două treimi (65%) dintre organizații au raportat creșteri ale cifrei de afaceri în ultimele 12 luni, în timp ce 18% au înregistrat scăderi. Principalele motoare de creștere a afacerii au fost reprezentate de extinderea portofoliului de clienți (44%), eficientizarea operațională (33%) și diversificarea serviciilor (28%). Pe de altă parte, modificările fiscale și legislative (64%), scăderea bugetelor clienților (59%) și creșterea costurilor (59%) sunt în continuare principalele bariere pentru dezvoltare.

Cum s-au situat companiile românești vizavi de reducerile de personal și de deschiderea către tehnologii noi

Conform sondajului, peste jumătate (54%) dintre firme și-au menținut efectivele de personal, 31% și-au extins echipele, iar 15% au raportat scăderi. În acest sens, ajustările de structură au vizat în special angajarea de competențe avansate (44%), reorganizarea pe specializări (36%) și reducerea rolurilor de nivel junior (31%). 56% dintre respondenți au declarat că organizațiile pe care le reprezintă derulează, deja, programe de formare și reconversie profesională, în timp ce 23% intenționează să investească în această direcție, mai arată studiul.

Ads

Mai mult, în privința inovației, 62% au declarat că investesc în automatizare și Inteligență Artificială (AI), 59% în diversificarea portofoliului de produse și servicii, respectiv 49% în extinderea către noi industrii și clienți.

Estimările pentru perioada următoare arată că 59% dintre companii mizează pe o stagnare sau pe creșteri moderate ale afacerilor, în timp ce 36% mențin o perspectivă optimistă. În context, factorii considerați critici pentru accelerarea pieței sunt: stabilitatea fiscală și legislativă (90%), digitalizarea accelerată (41%), cererea pentru servicii IT (36%), sprijinul pentru inovare și IP propriu (28%) și disponibilitatea talentului specializat (26%).

Ads