Giganții care rămân în Rusia, la peste 900 de zile de la invazia din Ucraina. Printre cele mai mari companii din industria alimentară sunt pe listă

După ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, mai multe companii cu afaceri în statul din Europa de Est au fost sub presiune să își mute afacerile din țară și să oprească investițiile. La aproape doi ani și jumătate de atunci, mai mulți giganți din sectorul agroalimentar și industrii conexe rămân în Rusia, atrag atenția cercetătorii din Kiev.

La peste 900 de zile de la izbucnirea războiului, companii imense precum PepsiCo Inc, Nestle SA sau Mondelez International Inc continuă să activeze în Rusia. Lista realizată de Kyiv School of Economics include atât companii care nu au mai investit sau care și-au redus operațiunile, dar și altele, care continuă să profite pe piața rusească.

Lista companiilor din țările vestice sau aliate Occidentului include, conform listei Leave Russia:

PepsiCo Inc (alimente, băuturi răcoritoare, SUA);

Mars Inc (dulciuri, SUA);

Nestle SA (alimente, Elveția);

Mondelez International Inc (alimente, SUA);

Coca-Cola HBC AG (îmbuteliere de băuturi răcoritoare, Elveția);

Syngenta (semințe și produse pentru protecția culturilor, Elveția);

Ferrero SpA (ciocolată, Italia);

Hochland SE (lactate, Germania);

Ehrmann SE (lactate, Germania);

Parmalat SpA (băuturi răcoritoare, Italia);

Perfetti Van Melle BV (gumă de mestecat, Olanda);

Lactalis SA (lactate, Franța);

Bonduelle SA (vegetale procesate, Franța);

Paldo Food Co (făinoase, Coreea de Sud);

Döhler GmbH (ingrediente, Germania);

Lidea (semințe, Germania);

Aquaphor International OU Limited (căni de filtrare a apei, Germania);

Barilla SpA (paste, Italia);

Strauss Coffee, al Strauss Group Ltd (cafea, Israel);

August Storck AG (dulciuri, Germania);

Amazone H. Dreyer GmbH & Co KG (utilaje agricole, Germania);

Frigoglass SAIC (sisteme de răcire băuturi, Grecia);

Froneri (înghețată, marea Britanie);

Titan International Inc (anvelope pentru agricultură și industrie, SUA);

Lessafre international SAS (ingrediente pentru industria de panificație, Franța);

Puratos NV (materii prime pentru brutării, cofetării şi ciocolaterii, Belgia);

Chipita SA (alimente, Grecia);

Savencia SA (lactate, Franța);

Horsch Maschinen GmbH (utilaje agricole, Germania);

Aller Petfood Group A/S (hrană de animale, Danemarca);

Ritter Sport, aparținând de Alfred Ritter GmbH & Co KG (ciocolată, Germania);

Soufflet (producător de malț, Franța);

Agrana Beteiligungs-AG (zahăr, Austria);

Big Dutchman AG (echipamente pentru ferme, SUA);

Kotányi (condimente, Austria);

Agravis (trader de produse agricole, Austria);

Julius Meinl (cafea, Austria);

Lorenz Snacks (snacks-uri, Germania);

Monster Energy (energizante, SUA);

LEMKEN (tehnologii pentru ferme, Germania);

Adama (produse pentru protecția plantelor, Israel);

Dewulf (utilaje agricole, Belgia);

Rijk Zwaan (producție de legume, semințe, Olanda);

KUHN (utilaje agricole, Franța);

Group Schumacher (echipamente agricole, Germania);

Enza Zaden (dezvoltare de soiuri de legume, Olanda);

Kverneland Group (produse și servicii agricole, Norvegia);

Pottinger (tehnologii agricole, Austria);

Ekotechnika (mașini agricole, Germania);

Lallemand Inc. (ingrediente pentru fermentare, Canada);

Vilmorin (producător de semințe, Franța);

BEDNAR (mașini agricole, Cehia);

Bourgault Industries (inputuri agricole, Canada);

Ekosem-Agrar (producător de lapte, Germania);

Farmet (mașini agricole, Cehia);

Gregoire Besson (echipamente agricole, Germania);

Grupo Fuertes (servicii alimentare, investiții, Spania);

Kinze Manufacturing (echipamente agricole, SUA);

Maschio Gaspardo (echipamente agricole, Italia);

Nonghyup Feed Inc. (nutriție pentru animale, Coreea de Sud);

Saputo (lactate, Canada);

SDF Group (mașini agricole, Italia);

Vaderstad (echipamente agricole, Suedia);

Vivalon AG (trader de cereale, Elveția);

Barry Callebaut (procesator de cacao, Elveția/Belgia);

Ahmad Tea (ceai, Marea Britanie);

Filippo Berio (ulei de măsline, SUA);

Ed. Haas International (producător de alimente, Austria);

Cooperl (procesare carne de porc, Franța);

CJ CheilJedang (producător de alimente, Coreea de Sud);

Pfahnl (morărit, Austria);

Hyleys (ceai, Marea Britanie);

Borges (producție de alimente, Spania);

JFC International (distribuitor de mâncare asiatică, Japonia);

Almi (ingrediente, Austria);

Associated British Foods (alimente, ingrediente, Marea Britanie);

Cémoi (ciocolată, Franța);

Cremonini Group (distribuție în sectorul alimentar, Italia);

De Cecco (făinoase, Italia);

Firmenich (Arome, Elveția);

Hain Celestial (produse alimentare, SUA);

M&M (dulciuri, SUA);

Monge (hrană pentru animale, Italia);

Olive Line (alimente, Spania);

Paul (patiserie, Franța);

Peet’s Coffee (cafea, SUA);

Pladis (snacks-uri, Marea Britanie);

Canpack (ambalaje, Franța);

Sealed Air (ambalaje, SUA);

Alpla (ambalaje, Austria);

În același timp, printre marii comercianți cu amănuntul sau engros care au rămas în Rusia se numără: Auchan Retail International SA, Selgros, care aparține grupului cooperativ elvețian Coop, Carrefour Group SA, rețeaua Globus, a germanilor de la Globus Holding GmbH & Co KG, și Metro AG, conform G4Food.

