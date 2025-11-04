4 companii au anunțat plecarea din România din cauza economiei în derivă. În plus, circa 1.700 de angajați sunt dați afară de la alți giganți

La sfârșitul lunii septembrie 2025, rata șomajului în România era de 3,15%, cu 252.520 de șomeri înregistrați, însă pe parcursul anului mai multe companii multinaționale au anunțat planuri de închidere a operațiunilor sau reducerea drastică a personalului pe plan local, în majoritatea cazurilor fiind invocat contextul economic din ce în ce mai dificil de navigat în țara noastră.

Ziare.com a analizat informațiile făcute publice de cei mai mari jucători străini de pe piața românească, din care patru companii mari din industria retail, electrocasnice și utilaje industriale se retrag complet de pe piața românească, iar alți giganți din IT și automotive concediază colectiv sute de angajați. Cumulat, peste 13.000 de locuri de muncă se pierd sau sunt puse sub semnul întrebării în urma acestor decizii drastice.

Ce companii se retrag din România în 2025

Una dintre cele mai mediatizate potențiale ieșiri de pe piața românească din ultima vreme este cea a Carrefour. Gigantul din retail, prezent în România din 2001 cu peste 10.000 de angajați și o rețea de circa 450 de magazine, se pregătește să iasă de pe piața locală.

Potrivit presei franceze și locale, Carrefour a mandatat banca BNP Paribas să caute cumpărători pentru operațiunile din România (parte a unui plan de retragere din Europa Centrală). Decizia de retragere vine pe fondul politicilor guvernamentale considerate ostile pentru retaileri, precum plafonarea adaosurilor comerciale la alimente, obligativitatea unor cote de marfă locală, toate implementate de Guvernele Ciucă, Ciolacu în ultimii doi ani. În plus, măsurile de austeritate fiscală necesare anul acesta, spune retailerul, au erodat puterea de cumpărare a populației, astfel că vânzările Carrefour România au stagnat la doar +0,2% creștere în T3 2025, adică 773 milioane de euro, iar profitabilitatea a fost grav afectată de noua taxă de 1% pe cifra de afaceri, care a erodat aproximativ 70% din profitul net al companiei.

Deja Carrefour a început să-și reducă amprenta prin închiderea unui hypermarket în Pitești, înlocuit de retailerul local La Cocoș și a cedat magazinul din Sun Plaza București către Auchan. Dacă retragerea se va confirma, activele Carrefour urmează probabil să fie preluate de alți jucători, ceea ce ar putea salva o marjă importantă a locurilor de muncă existente, însă incertitudinea planează încă asupra angajaților, spun analiștii.

Producătorul de electrocasnice chinez Haier a anunțat recent, potrivit presei locale prahovene, că închide fabrica de frigidere de la Ariceștii Rahtivani, inaugurată în 2021. Toți cei 519 angajați ai unității își vor pierde locurile de muncă, aceasta fiind cea mai mare concediere colectivă din județul Prahova din ultimii 15 ani, arată sursa citată. Haier Europe a motivat decizia prin prăbușirea cererii pe piața europeană, vorbind de scăderi de două cifre în vânzările de frigidere pe piețe-cheie, dar și creșterea costurilor la importuri și presiunea concurențială, factori care au afectat grav profitabilitatea operațiunii din România. Fabrica prahoveană a însemnat o investiție de 70 milioane de euro, producând la o capacitate 1 milion de frigidere/an, și va fi închisă complet până în martie 2026. Haier a inițiat deja consultări cu sindicatele și autoritățile pentru a oferi plăți compensatorii și suport de reconversie profesională angajaților disponibilizați.

Totodată, Karl Mayer, grupul german specializat în utilaje textile își închide operațiunile din România și renunță la mai multe planuri de investiții anunțate anterior. În cazul gigantului german, 25 dintre cei 31 de angajați ai sucursalei din Baia Mare au fost concediați deja, păstrându-se doar un personal minimal până la închiderea completă. Totodată, compania a anulat proiectul de construire a două fabrici noi în județul Maramureș (Baia Mare și Groși), proiect care ar fi creat circa 700 de noi locuri de muncă pentru români, cita Wall-Street.ro în aprilie.

Reprezentanții Karl Mayer au declarat că „condițiile geopolitice și economice la nivel global” au determinat această retragere, precum și costurile de relocare neașteptat de ridicate pentru noile fabrici planificate. Grupul va continua producția în fabricile din Germania, Italia și China, abandonând extinderea în România, mai amintește sursa citată.

În ceea ce privește Grupul Bosch, germanii au abandonat o investiție majoră în România, alegând să o relocalizeze în Polonia. În martie 2025, compania a anunțat că renunță la planul de a construi o fabrică de mașini de spălat la Simeria, în județul Hunedoara, vânzând terenul de 44 de hectare achiziționat în 2018. România a pierdut astfel, anul acesta, o investiție de mai bine de 110 milioane de euro și circa 700 de locuri de muncă ce ar fi fost create în noua unitate, în timp ce Polonia câștigă investiția, Bosch demarând deja acolo un șantier cu finalizare în 2026. Și în acest caz au fost invocate lipsa de stabilitate economică și de sprijin al autorităților, care au făcut Polonia mai atractivă, în contrast cu România, unde decizii fiscale imprevizibile, precum sus-numitul impozitul de 1% pe cifra de afaceri au generat instabilitate pentru investitori. Amintim însă că Grupul Bosch rămâne încă activ în România prin operațiunile existente de producție de componente auto și electrocasnice.

2025 a adus disponibilizări colective și restructurări masive din partea jucătorilor străini

Furnizorul de componente auto Aptiv (fosta Delphi), cu patronaj american și irlandez, a închis anul acesta fabrica de cablaje auto din Ineu, Arad, anunțând concedierea a circa 800 de angajați. Producția va fi concentrată la cealaltă unitate din vestul țării, din Sânnicolau Mare, Timiș, restul personalului de aproximativ 1.900 urmând să preia volumele rămase. Decizia se pare că a venit în contextul dificultăților industriei auto la nivel european, criză care a fost de altfel exacerbată anul acesta de războiul comercial dus de administrația americană, dar și de cererea în scădere pentru unele subansambluri și al creșterii costurilor operaționale. Aptiv România și-a văzut însă marja de profit diminuată în 2024, parțial și din cauza IMCA, statul prelevând circa 30% din profitul anual al companiei, comparativ cu 16% anterior. În 2023, înaintea introducerii taxei, Aptiv raporta rezultate mai bune, citând un profit net 71 milioane de lei, însă după implementare profitul net pe 2024 a scăzut la 36 milioane de lei. Reprezentanții companiei motivează totuși oficial închiderea prin rațiuni de eficiență și optimizare a producției, pe fondul trendurilor globale din automotive.

Tot anul acesta, Amazon Development Center din Iași a inițiat o restructurare cu circa 500 de disponibilizări. Compania avea aproximativ 3.400 de angajați în România la finalul lui 2024, însă a anunțat că va renunța la 500 de posturi în cursul anului 2025, cu toate că afacerea locală a Amazon a crescut ca volum, în 2024 a raportând o cifră de afaceri de 802 milioane lei, în creștere 16% față de anul anterior, dar opera cu pierdere netă de 29 milioane de lei. Astfel, surse din industrie au indicat că o parte din rolurile tehnice de la Iași urmează să fie transferate în India, unde costurile sunt mai mici, mișcare la care gigantul Big Tech a mai apelat în trecut. Și în acest caz amintim că Amazon a plătit în România impozitul de 1% pe venit de circa 8 milioane de lei în 2024, în pofida lipsei profitului, cu toate că reprezentanții companiei nu au citat IMCA drept cauza restructurării, ci deciziile de la centru luate pentru sediul din Iași.

Una dintre cele mai recente știri legate de disponibilizări care au populat titlurile presei la începutul lui noiembrie vine de la Oracle. Gigantul IT american a anunțat pe 3 noiembrie că pregătește concedieri masive în filiala sa din România, conform unor surse citate de Wall-Street.ro. Este vorba despre aproximativ 400 de angajați care ar urma să fie disponibilizați într-un proces de concediere colectivă aflat în faza de consultări. Oracle România nu a comentat oficial informația până în prezent, însă pe forumurile interne se discută despre notificări primite de angajați privind restructurarea.

Ironia face că această măsură vine după un an 2024 foarte bun pentru Oracle România, compania raportând afaceri de 963,5 de milioane de lei, în creștere cu 35% față de 2023 și un profit net de 8,6 milioane de lei, de aproape cinci ori mai mare decât cu un an în urmă. Cu toate acestea, decizia concedierilor pare dictată de planul global de eficientizare al grupului, care a redus personal și în alte țări, în ciuda profitabilității locale. Numărul mediu de angajați Oracle în România era de circa 2.091 la sfârșitul lui 2024, astfel că reducerea anunțată ar reprezenta aproape 20% din forța de muncă locală a companiei, mai amintește sursa citată.

