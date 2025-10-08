ProfiArt a sărbătorit 25 de ani de creativitate, muncă și dedicare, alături de întreaga echipă

ProfiArt, cel mai mare lanț de magazine specializate în materiale de artă și hobby din România, a marcat 25 de ani de existență printr-un eveniment aniversar emoționant desfășurat la Maison 13 din București. Fondatorii Rebecca și Tudor Valea au reunit echipa extinsă a companiei într-un cadru festiv, pentru a celebra împreună un sfert de secol de evoluție, pasiune și efort susținut, toate puse în slujba comunității artistice din România.

„Am început această călătorie din dorința de a face arta accesibilă, fără să ne imaginăm că, 25 de ani mai târziu, vom vorbi despre o rețea puternică, o echipă excepțională și o comunitate atât de vie. Ceea ce m-a impresionat mereu nu este doar creșterea în cifre, ci profunzimea legăturilor construite – cu artiști, parteneri, colegi și clienți. ProfiArt e, mai presus de toate, o poveste despre oameni și pasiune autentică.” spune Tudor Valea, Co- Fondator ProfiArt.

A fost un moment de sărbătoare, dar și de recunoștință sinceră față de oamenii care au pus umărul, zi de zi, la construirea unui brand care a devenit, în timp, un reper pentru comunitatea artistică din România.

Evenimentul a fost gândit ca o celebrare a tuturor celor care au făcut parte din povestea ProfiArt – o poveste începută cu entuziasm și curaj în urmă cu un sfert de secol, când brandul lua naștere ca distribuitor de materiale pentru artă. În primii ani, activitatea era concentrată exclusiv pe aprovizionarea magazinelor de specialitate din țară, însă viziunea fondatorilor a fost mereu orientată către extindere, diversificare și apropierea de comunitatea creativă.

De la un proiect de familie, ProfiArt a crescut într-un brand solid, cu o rețea extinsă de magazine în București și Ilfov, o platformă online cu acoperire națională și o gamă largă de produse dedicate atât artiștilor profesioniști, cât și pasionaților de activități creative. O evoluție susținută de muncă perseverentă, decizii asumate și, mai ales, de o echipă care a crescut împreună cu brandul.

„Într-un domeniu în care emoția și creativitatea sunt esențiale, am învățat că dezvoltarea sustenabilă trebuie să se bazeze pe infrastructură solidă, procese operaționale eficiente și capacitatea de a scala fără a pierde identitatea brandului. Extinderea rețelei noastre la opt magazine fizice și consolidarea prezenței în online au fost posibile datorită unei abordări strategice orientate pe optimizare, adaptabilitate și anticiparea nevoilor pieței. Ne propunem ca în următorii ani să ducem mai departe această viziune, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea sau experiența oferită clienților.” zice Vlad Mihai Filimon – Director General ProfiArt

În cadrul serii aniversare, s-au rememorat momente importante din istoria companiei: lansarea primului magazin propriu, dezvoltarea platformei online, investițiile în infrastructura logistică, deschiderea succesivă de noi locații fizice, precum și consolidarea parteneriatelor cu branduri internaționale de prestigiu din domeniul artei. Toate aceste etape au fost posibile datorită unei echipe care a demonstrat, an după an, angajament, profesionalism și o înțelegere profundă a nevoilor comunității artistice.

Rebecca și Tudor Valea au vorbit cu emoție despre începuturile ProfiArt, despre curajul de a porni un business într-o nișă puțin explorată la acea vreme, dar și despre bucuria de a vedea, după 25 de ani, cum visul lor a prins contur și a devenit o platformă completă pentru creatori – de la pictură și caligrafie, până la proiecte DIY, bijuterii handmade, pouring art și multe altele.

„Pentru mine, ProfiArt înseamnă grijă: față de detalii, față de oameni, față de calitatea a tot ceea ce facem. De-a lungul acestor 25 de ani, am învățat că succesul nu se măsoară doar în extindere sau notorietate, ci în capacitatea de a rămâne conectat la nevoile reale ale comunității artistice. Fiecare magazin deschis, fiecare comandă onorată, fiecare feedback primit ne-au modelat – și ne motivează să mergem mai departe.” Rebecca Valea, Co-Fondator ProfiArt.

Fie că este vorba despre artiști consacrați, începători, studenți, copii sau părinți în căutare de activități creative, ProfiArt este un punct de sprijin pentru toți cei care își exprimă ideile prin artă.

Această aniversare marchează începutul unui nou capitol, în care brandul își asumă în continuare misiunea de a susține creativitatea în toate formele sale și de a rămâne aproape de toți cei care aleg să se exprime prin artă.

„Pentru ProfiArt, digitalizarea nu a fost niciodată doar o tendință, ci o direcție strategică asumată. Ne-am concentrat constant pe adaptarea platformelor și a infrastructurii tehnologice. Investim în soluții moderne, intuitive și scalabile, tocmai pentru a crea o experiență digitală care nu doar susține actul creativ, ci îl inspiră. Viziunea noastră este să rămânem un brand relevant, accesibil și conectat în mod real la felul în care se exprimă și consumă arta noile generații.” – Gabriel Vârzan, IT Manager ProfiArt.

Despre ProfiArt

ProfiArt s-a dezvoltat și a evoluat de-a lungul timpului, construindu-și identitatea pe baza unei audiențe diverse și bine definite, care include profesioniști, amatori și pasionați de artă. Cu extinderea numărului de magazine și diversificarea gamei de produse, ProfiArt a reușit să-și lărgească semnificativ audiența. În prezent, brandul se adresează chiar și celor care nu au experiență în domeniul artelor, oferind produse potrivite pentru copii, familii și oricine caută noi experiențe creative.

ProfiArt se evidențiază prin gama sa extinsă de produse, astfel încât toți iubitorii de artă să găsească exact ceea ce caută. Indiferent dacă sunteți la începutul călătoriei artistice, sunteți un amator în căutarea unor tehnici sau subiecte diferite sau sunteți un profesionist în căutarea celor mai bune materiale, ProfiArt este un partener de încredere pentru întreaga comunitate artistică. Descoperă întreaga gamă de produse Profiart pe https://www.profiart.ro/.

Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul artei și meseriilor creative, ProfiArt s-a bucurat de un renume greu de egalat în rândul magazinelor dedicate artelor și activităților de hobby. Succesul său solid în cele 8 magazine deschise în București - Ilfov reflectă angajamentul față de comunitatea artistică locală, în timp ce extinderea sa în alte orașe din România demonstrează dorința de a face arta și materialele de artă accesibile în întreaga țară. ProfiArt exemplifică faptul că un brand înfloritor trebuie să fie profund conectat la pasiunea și dedicarea sa, chiar și într-o eră în care detaliile tehnice sunt esențiale, în special în definirea identității unui brand.

