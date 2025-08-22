Ministrul Economiei îi desființează pe șefii companiilor de stat. "Nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinațiile pe care le fac din pozițiile respective"

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine schimbarea Ordonanţei 109 privind conducerile companiilor de stat, el acuzând că există cazuri în care şefii unor astfel de companii nu merg în fruntea acestora pentru salariile sau indemnizaţiile mari, ci mai degrabă pentru ”combinaţiile” pe care le fac din funcţiile deţinute.

”Ştiţi care e păcatul? Că cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000 (de lei, indemnizaţii – n.r.). Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective”, a afirmat Radu Miruţă, vineri, 22 august, la Digi 24.

El a spus că, după ce managerii companiilor de stat îşi vor dovedi performanţa, el va fi cel care va pleda pentru ca aceştia să aibă salarii mari, însă nu înainte ca respectivele companii să fie performante.

Ministrul a reiterat că vrea schimbarea legii în baza cărora sunt numiţi şefii companiilor de stat, dar şi un număr mai mare de criterii de performanţă şi evaluări la jumătate de an.

”Momentan, există o anumită parte a coaliţiei care a propus o lege modificată care nu a modificat nimic. Există o altă parte a coaliţiei care a propus cu subiect şi predicat nişte modificări. (...) Oamenii ăştia buni (care vor fi numiţi la conducerea companiilor de stat – n.r.) trebuie să fie garantaţi, de o lege schimbată prin propunerile pe care le-am făcut, că mai rezistă acolo şi mai au grijă de compania aia. Dacă nu se vrea în Guvern să se schimbe Ordonanţa 109 în modul în care am propus-o (...). Haideţi să discutăm foarte deschis, e o chestiune de dorinţă de fapt, cei care au pus până acum oameni în companiile de stat nu vor să-i afecteze pe cei puşi, e foarte clar pentru că forma plecată de la Secretariatul General al Guvernului alaltăieri spune că se limitează dimensiunea de la 5 la 3 membri doar pentru viitor, nu are normă tranzitorie pentru ce s-a întâmplat, cele mai multe s-au întâmplat”, a adăugat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei are şi o propunere pentru companiile de stat în vederea cuantificării performanţelor conducerilor acestora.

”Eu spun în felul următor: pentru companiile strategice nu mai face nici Miruţă sau echipa lui audit, nici altcineva. În subordinea premierului se face o echipă de oameni din companiile astea mari, care fac şi ele o analiză, o evaluare a acestei conduceri. Ce poate să fie rău în asta, de ce să nu vrem? De ce spune un partid politic din coaliţie că refuză asta? Doar pentru că propune Miruţă? Trebuie să ai nişte argumente, că aici nu e pe ambiţie”, a mai spus ministrul.

El a adăugat: ”Companiile astea ale statului român sunt, de fapt, nişte instrumente prin care se bate joc de statul român”.

Cu privire la Ministerul Economiei, ministrul a precizat că are în subordine, în prezent, circa 40 de companii de stat.

