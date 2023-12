Proiectul Digil@b+ la final: peste 300 de absolventi ai cursurilor de competente digitale

Peste 300 de angajați din regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Vest si Vest, au urmat cu succes cursurile de competente digitale organizate in cadrul proiectului DigiL@b+, proiect implementat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) in parteneriat cu Blocul National Sindical (BNS). Aproximativ 50% dintre cei care au urmat cursurile sunt femei, fiind asigurata astfel si egalitatea de sanse si gen.

Cursurile, dezvoltate in colaborare cu Google Atelierul Digital, au echipat angajatii intreprinderilor cu aptitudinile si abilitatile necesare construirii unei campanii eficiente de marketing digital. Pornind de la lucruri simple, cum ar fi profilul online al companiei si importanta paginii de contact, cursurile au abordat apoi tematica folosirii retelelor sociale si in special a YouTube in campaniile digitale.

Un capitol important a fost dedicat protectiei impotriva atacurilor cibernetice, un element esential pentru asigurarea continuitatii prezentei digitale a afacerii, dar mai ales pentru garantarea sigurantei tranzactiilor.

Toti angajatii care au participat la cursurile proiectului DigiL@b+ isi desfasoara activitatea in intreprinderi care activeaza in sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI din aceste regiuni. Astfel, au fost sprijinite peste 100 de intreprinderi.

De asemenea, 32 de IMM-uri au fost sprijinite prin identificarea nevoilor de digitalizare si elaborarea unui program de invatare la locul de munca pentru angajatii proprii.

Proiectul DigiLab – Laboratorul Digital este finantat in cadrul Programului Operațtonal Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:

Daniel Uritu

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

E-mail: digilab@ptir.ro

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) este singura organizaţie patronală din România care reprezintă la nivel naţional și european interesele tinerilor întreprinzători.

Ads