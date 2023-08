Ministrul Energiei anunţă că va fi deschis un nou Complex Energetic în Valea Jiului

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunţat, în cadrul unei vizite la Petroşani, în judeţul Hunedoara, că în Valea Jiului va fi deschis un nou Complex Energetic. El a transmis un gând de recunoştinţă şi un gând de speranţă minerilor prezenţi.

”Am venit în Valea Jiului cu trei gânduri. Primul e un gând de smerenie pentru că, în ziua de 6 august, dumneavoastră vă amintiţi de toţi cei care s-au jertfit, au căzut sub gloanţe în 1929 sau s-au jertfit în mină ca să aprindă lumina în casele românilor. În faţa lor ne înclinăm astăzişi ne vom închina şi de acum înainte”, şi-a început Sebastian Burduja discursul, duminică, la Petroşani.

Al doilea gând este unul de recunoştinţă, a spus ministrul, care le-a transmis minerilor că ”politica nu trebuie să fie în mină”.

”Al doilea gând este unul de recunoştinţă pentrumunca dumneavoastră, pentru exemplul dumneavoastră, pentru cinstea şi corectitudinea dumneavoastră. În faţa acestor valori, nu există culoare politică. Politica nu trebuie să fie în mină. Minciuna şi demagogia nu au loc în Valea Jiului pentru că aici sunt oameni corecţi, sunt oameni care merg în fundul muntelui, aşa cum spune imnul dumneavoastrăşi ies de acolo negri ca să pună pe masă o pâine albă pentru familiile lor. Ăsta este exemplul pe care îl daţi României şi mesajul meu este să scoatem politica din Valea Jiului şi să scoatem minciuna şi demagogia”, a mai declarat Burduja.

Al treilea gând al lui Sebastian Burduja a fost unul de speranţă.

”Al treilea gând e unul de speranţă, o speranţă pe care o căutaţi de prea mulţi ani în faţa prea multor promisiuni deşarte. Nu am venit astăzi aici ca salvator, pentru că Valea Jiului nu are nevoie de salvatori, are nevoie de soluţii, are nevoie de o echipă, de oameni care să ridice Valea Jiului şi mineritul împreună, dincolo de culori politice. Nu vă lăsaţi păcăliţi de cei care încearcă să vă impună această politică. Tot ceea ce dumneavoastră trudiţi este să faceţi bine pentru cei dragi şi să fiţi oamenii pe care Dumnezeu îi iubeşte”, a transmis ministrul Energiei.

În final, Sebastian Burduja a anunţat deschiderea unui nou Complex Energetic.

”Ştiu că aţi ridicat Coloana fără sfârşit a lui Brâncuşi, aici, în Valea Jiului şi Constantin Brâncuşi spunea că una este să vezi până departe, alta este să mergi până departe. Acum ne străduim să vedem până departe un viitor pentru Valea Jiului, un viitor pentru dumneavoastră, un nou Complex Energetic pentru Valea Jiului şi facem paşi în acest sens şi o să îi vedeţi. Mai rămâne să mergem împreună până departe”, a precizat Sebastian Burduja.