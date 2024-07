Complexul Lacustru „Egreta” din Berzasca, județul Caraș-Severin, continuă să fie un punct de referință pe harta turistică a României în 2024, consolidându-și statutul de destinație exotică, supranumită „Maldivele României”. Inaugurat în 2015 cu fonduri europene, acest complex unic în Europa a evoluat și s-a extins, atrăgând tot mai mulți turiști dornici să experimenteze o vacanță de neuitat pe apele Dunării.

Turiștii se cazează în cele 15 căsuțe suspendate pe piloni deasupra Dunării, fiecare oferind aceleași facilități: o cameră de zi, un dormitor și o baie modernă, conectate printr-un ponton lung la malul românesc al fluviului. Proiectul, conceput pentru a valorifica frumusețea Clisurii Dunării, a fost realizat cu o investiție totală de 600.000 de euro, dintre care 200.000 de euro provenind din fonduri europene.

Construirea și întreținerea unui complex lacustru de această anvergură nu a fost lipsită de provocări. În primii ani, au existat dificultăți tehnice, inclusiv scufundarea unor căsuțe din cauza greșelilor de execuție.

În prezent, complexul a intrat într-un amplu proces de renovare. “Acum avem complexul închis, pentru că îl renovăm și mai facem câteva investiții. Căsuțele fiind de lemn și fiind deasupra apei, au început să se degradeze și era nevoie de această renovare. Apoi modernizăm restaurantul și piscinele complexului. Lucrările se vor desfășura pe parcursul acestui an”, spune Pami Liubimirescu, administratorul complexului.

Ads

În planurile inițiale exista intenția deschiderii și celui de-al doilea complex de bungalouri, numit Pelicanul. Momentan, investitorii spun că nu au renunțat la idee, dar se concentrează pe complexul existent.

Impact pozitiv pentru întreaga zonă

De la deschiderea sa, Complexul „Egreta” a avut un impact pozitiv semnificativ asupra localității Berzasca și a întregii zone. Complexul a generat locuri de muncă pentru localnici și a contribuit la creșterea veniturilor prin angajarea personalului și atragerea de turiști. De asemenea, afacerile locale, precum magazinele și restaurantele, au beneficiat de pe urma fluxului crescut de vizitatori.

“Din punctul nostru de vedere a fost foarte bine. Nu am fost afectați nici măcar pe perioada pandemiei, în toți anii am funcționat la capacitate maximă, cu toate căsuțele rezervate în timpul sezonului. Mai greu e cu personalul că nu prea găsim oameni. Turiștii care vin la noi sunt atrași de liniștea din zonă și de obiectivele pe care le pot vizita. Avem clienți care vin de când am deschis și de două-trei ori pe sezon. Noi suntem într-o zonă mult mai liniștită, spre deosebire de Dubova, unde e mai multă agitație”, povestește administratorul complexului.

Ads

Obiective turistice fabuloase

Pe lângă cazarea în căsuțele lacustre, vizitatorii se pot bucura de piscina și debarcaderele amenajate, perfecte pentru relaxare și plajă. În plus, sunt organizate excursii cu barca pe Dunăre, oferind oportunitatea de a explora frumusețile naturale și culturale ale zonei. Oaspeții pot, de asemenea, să participe la activități de pescuit, sporturi acvatice și drumeții în împrejurimi. Iată, mai jos, câteva dintre ele.

Cazanele Dunării este o rezervație pe o suprafață de 215 ha și este situată la nord-est de localitatea Dubova, între Valea Ogradena și Ogașul Turcului. În această zonă, Dunărea străbate cea mai îngustă și mai grandioasă zonă a Defileului Dunării, Cazanele Mari fiind despărțite de Cazanele Mici de bazinetul Dubova.

Chipul regelui dac Decebal este un basorelief înalt de 55 m, aflat pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova, România. Basorelieful îl reprezintă pe Decebal, ultimul rege al Daciei, și este sculptat într-o stâncă. Este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Omul de afaceri și istoricul protocronist Iosif Constantin Drăgan a fost cel care a promovat și finanțat ideea acestei lucrări, efectuate în perioada 1994–2004. Chipul lui Decebal este înalt de 55 m și lat de 25 m.

Ads

Stânca Baba Caia se ridică semeață din apele bătrânului fluviu, în apropierea localității Coronini, marcând intrarea propriu-zisă în Clisura Dunării. De-a lungul anilor, în jurul acestei stânci s-au țesut mai multe legende. Monument natural din calcar, Baba Caia rămâne și astăzi unul dintre principalele puncte de atracție pentru turiștii care ajung în aceste locuri. Baba Caia are o înălțime de șapte metri deasupra apei și este unică pe tot parcursul Dunării. Numele său provine din limba turcă și înseamnă „stânca tatălui”. Pe vremuri, de ea erau legate lanțuri de la Cetatea Golubac și Cetatea Ladislau, pentru ca niciun vas să nu scape de plata taxelor vamale. Stânca iese din apele fluviului în zona Coronini și este supranumită „Crăiasa singuratică a Dunării”.

Ruinele Cetății Coronini, sau Sf. Ladislau, ridicată în secolul al XV-lea împotriva năvălirilor turcești, pot fi văzute pe dealul numit Culă din Clisura Dunării. Cetatea medievală se află la capătul estic al localității Coronini, în locul numit de localnici Culă. Pintenul de deal se ridică la 40 metri deasupra Dunării, iar poziția strategică a cetății este deosebită, deoarece are două rânduri de fortificații de piatră. Cercetările din acest sit arată existența a cel puțin patru perioade de fortificare, care se pot distinge în timp. Primele urme de locuire datează aici din epoca bronzului. Cetatea a fost reabilitată cu fonduri europene și se așteaptă inaugurarea ei, probabil în acest an.

Ads