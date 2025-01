Încă trei bărbați și o femeie ar putea fi complici în atacul din New Orleans. Bilanțul a crescut la 15 morți. Primele victime, identificate

Investigația privind atacul din noaptea de Revelion, care a avut loc în New Orleans, îi implică pe anchetatori în analiza unor înregistrări video. Acestea surprind trei bărbați și o femeie care ar putea fi legați de amplasarea unor dispozitive explozive improvizate suspecte în Cartierul Francez, potrivit surselor din cadrul forțelor de ordine, citate de CNN.

Totodată, anchetatorii au descoperit înscrisuri legate de un suspect, care, conform FBI, susțin convingerea oficialilor că atacul a fost inspirat de ISIS, au adăugat sursele respective.

FBI, care conduce ancheta, declarase anterior că în zonă au fost localizate potenţiale dispozitive explozive improvizate, în plus faţă de armele şi dispozitivele explozive improvizate găsite în vehiculul folosit de suspect.

O sursă familiarizată cu ancheta a declarat că una dintre locaţii era ceva mai departe tot pe Bourbon Street, unde a avut loc atacul.

FBI a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că anchetatorii nu cred că suspectul a fost „singurul responsabil” pentru atac. Biroul a mai spus că incidentul este investigat ca un „act de terorism”.

Încă cinci persoane decedate

Potrivit medicului legist al parohiei New Orleans, dr. Dwight McKenna, citat de mai multe media americane, printre care CNN şi The New York Times, numărul morţilor a crescut la 15, faţă de 10, cât era anterior.

Ads

"Până în prezent, 15 persoane au murit. Va fi nevoie de câteva zile pentru a finaliza toate autopsiile. După finalizarea autopsiilor şi discuţiile cu rudele cele mai apropiate, vom publica identitatea victimelor", se arată într-un comunicat.

Presa locală din New Orleans a identificat primele victime cunoscute ale atacului din ziua de Anul Nou, printre care o tânără de 18 ani, aspirantă la statutul de asistentă medicală, un bărbat de 37 de ani, tată a doi copii, şi un fost jucător de fotbal de 27 de ani.

Un vehicul care se deplasa rapid a intrat în mulţimea de petrecăreţi care sărbătoreau primele ore ale anului 2025 miercuri dimineaţă, ucigând 15 persoane şi rănind 35.

Presa locală a identificat primele victime.

Nikyra Cheyenne Dedeaux, în vârstă de 18 ani, a venit la New Orleans din oraşul Gulfport, Mississippi, aflat în apropiere, împreună cu un văr şi un prieten. Reggie Hunter, în vârstă de 37 de ani, tată a doi copii, din Baton Rouge, Louisiana, şi Tiger Bech, în vârstă de 27 de ani, originar din Lafayette, Louisiana, şi fost jucător de fotbal. O a patra victimă a fost numită Nicole Perez, o mamă în vârstă de 28 de ani şi manager de delicatese din Metairie, Louisiana, care sărbătorea noul an cu prietenii.

Ads

Nikyra Cheyenne Dedeaux a absolvit liceul Harrison Central din Gulfport în 2024 şi urma să înceapă un program de asistenţă medicală la Blue Cliff College la sfârşitul acestei luni.

Mama ei, Melissa Dedeaux, a declarat pentru Nola.com: „A fost cea mai dulce persoană. Ea ţi-ar da orice, orice”. Ea a pus că fiica ei ar fi fost lovită de camionul care circula cu viteză după ce a fugit la auzul unor focuri de armă.

După ce a terminat lucrul în ajunul Anului Nou, Hunter a decis să meargă pe Bourbon Street pentru a sărbători noul an cu un văr, Shirell Jackson, a declarat familia sa pentru Nola.com.

Potrivit publicaţiei, Bech a fost lovit de camionul suspectului, a declarat Kim Broussard, directorul sportiv al liceului catolic St Thomas More, unde a jucat fotbal înainte de a juca pentru Universitatea Princeton.

Hubert Gauthreaux, în vârstă de 21 de ani, a absolvit liceul Archbishop Shaw în 2021. Un purtător de cuvânt al şcolii a declarat că el „a fost ucis tragic în actul de violenţă fără sens care a avut loc în această dimineaţă devreme în Cartierul Francez”: "Cerem întregii familii Archbishop Shaw să se roage pentru odihna sufletului lui Hubert, familiei şi prietenilor săi în această perioadă dificilă şi tuturor celor afectaţi de această tragedie".

Ads

Kareem Badawi, care a absolvit Episcopal School of Baton Rouge în 2024, a murit din cauza rănilor suferite în urma atacului, a precizat şcoala, citată de WDSU News. Un alt elev, Parker Vidrine, a fost grav rănit şi spitalizat.

Suspectul s-a prezentat ca un fost militar şi agent imobiliar într-o înregistrare video din 2020

Suspectul decedat în urma atacului s-a prezentat ca texan, fost militar şi agent imobiliar, într-un videoclip selfie din 2020.

„Bună seara. Sunt Shamsud-Din Jabbar, agent imobiliar (...). Aş dori să vă salut şi să vă povestesc puţin despre mine”, spune el la începutul videoclipului în care îşi vinde serviciile şi îşi etalează acreditările.

„M-am născut şi am crescut în Beaumont, Texas, iar acum locuiesc în Houston. Am stat aici toată viaţa mea, cu excepţia călătoriilor mele în armată”, spune el mândru de trecutul său militar. El spune că a lucrat pentru armată în „resurse umane” şi „IT” (tehnologia informaţiei). În acest videoclip, el pozează în faţa unui ecran pe care scrie „disciplină” cu litere mari.

Ads