Computerul OPTA a analizat situația în grupa E la EURO - avem 42% șanse să ocupăm locul secund

Poate Inteligența Artificială să prezică rezultatele de la EURO 2024? De multe ori se folosesc algoritmi sofisticați în încercarea de a anticipa anumite rezultate. Iar OPTA, una dintre cele mai importante companii de analiză și statistică, a făcut acest exercițiu.

Astfel, computerul OPTA a dorit să afle care sunt șansele României de a câștiga Grupa E. Conform calculelor făcute, România are 26.02% șanse să câștige grupa E. Sunt 42.03% șanse să terminăm pe poziția secundă, 16.10% șanse să încheiem pe trei și 15.85% să fim ultimii. Așadar, avem aproape 75% șanse să terminăm în primele trei.

Pe de altă parte, Belgia este favorită să câștige Grupa E și are 35.15% șanse să termine pe primul loc. Slovacia este în spatele nostru și are 23.52% șanse să încheie pe prima poziție. În schimb, Ucraina are doar 15.29% șanse să încheie pe primul loc.

Previziunile făcute de computerul OPTA confirmă cifrele publicate pe platformele cu cote pariuri EURO 2024. Aici, cotele pentru terminarea pe prima poziție în grupa E sunt următoarele:

Belgia - 2.20

România - 3.75

Slovacia - 4.35

Ucraina - 6.50

România - Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea în optimi

Potrivit formatului de la EURO 2024, în optimile de finală se califică primele 2 clasate din fiecare grupă alături de cele mai bune patru ocupante ale locurilor trei. Victoria din meciul cu Ucraina ne ajută enorm, deoarece avem și un golaveraj pozitiv. Iar golaverajul poate fi un criteriu de departajare.

Înaintea meciurilor de miercuri, toate cele patru echipe din grupa E sunt la egalitate de puncte. Însă România are avantajul că este calificată atât cu o victorie cât și cu un rezultat de egalitate, rămânând de stabilit doar poziția de pe care o va face. În schimb, cu o înfrângere, am avea nevoie să terminăm pe locul 3, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, Belgia trebuie să învingă Ucraina. Apoi, România va aștepta și rezultatele din celelalte grupe pentru a se clasa în primele 4. Momentan, e clar că Ungaria nu ne poate depăși, astfel că ar mai fi nevoie de încă un rezultat favorabil nouă.

Rezultatul de egalitate avantajează atât România cât și Slovacia în partida de miercuri, astfel că există deja discuții despre posibilitatea ca ambele echipe să se mulțumească și să nu riște prea mult. Momentan, la nivel oficial, atât vocile din tabăra României cât și cele din tabăra Slovaciei exclud acest scenariu. Totuși, în istorie au mai fost cazuri de meciuri în care s-a înregistrat rezultatul convenabil pentru ambele echipe.

În discursul public, selecționerul Edward Iordănescu a afirmat că România este dezavantajată în meciul cu Slovacia deoarece adversarii noștri au o zi în plus să se recupereze. Totodată, Iordănescu a făcut apel pentru unitate în această partidă și a solicitat ca jucătorii să nu fie criticați după eșecul cu Belgia.

"Va fi o provocare să ne recuperăm, că avem o zi în minus față de Slovacia. Fără efort, la nivelul ăsta e foarte greu. Jucăm să ne calificăm cu tot ce va cere jocul, cum am făcut-o și sâmbătă. E primul moment când ne uităm și la rezultate, că până acum ne-am uitat la jocul nostru. Avem capacitatea să ne ridicăm, că am făcut-o de prea multe ori să n-o facem și peste câteva zile", a declarat Edi Iordănescu.

La EURO 2024, Slovacia a învins Belgia cu 1-0 și a pierdut cu 2-1 contra Ucrainei. În schimb, echipa noastră a câștigat cu Ucraina 3-0 și a pierdut cu Belgia cu 2-0.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment. Sursa foto canva.com.

