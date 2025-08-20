Îmi amintesc că, în urmă cu câțiva ani, am fost la un control medical, analize de rutină. La final, medicul mi-a spus: „Vei primi rezultatul analizelor pe email și, dacă nu te sun să discutăm despre el, atunci înseamnă că este de bine. Dacă totuși e ceva în neregulă, te voi suna ca să stabilim ce facem mai departe.”

Și, într-adevăr, m-a sunat medicul la câteva zile după aceea, deși nici nu primisem analizele, ca să ne vedem față în față, să primesc rezultatele fizic și să discutăm ce avem de făcut mai departe.

Mi-am amintit de acel moment fix zilele acestea, când am întâmpinat ceva similar, dar în plan profesional.

Am avut câteva discuții de recrutare în ultima perioadă și, nu știu cum se face, dar de mai multe ori a ieșit la iveală ce și-ar fi dorit oamenii: să primească feedback de la manager mai des, nesolicitat și inclusiv atunci când lucrurile merg bine, nu doar atunci când este ceva în neregulă și necesită intervenție.

Așa că am ajuns din nou la vorba aceea: nicio veste, e o veste bună? Și dacă da, de ce ar trebui să o lăsăm așa?

Sunt de părere că, la serviciu, poți exersa o mulțime de abilități în mod gratuit, pe care le poți extrapola cu ușurință și în alte medii. Spre exemplu: răbdarea, toleranța, negocierea și actul de a cere în timp ce oferi ceva la schimb. Toate acestea ar trebui să facă parte din rutina noastră de sănătate mintală, printre altele, dar uităm că, de fapt, nu este o diferență așa de mare între noi cei de la serviciu și noi cei de acasă.

Și revenind la feedback – de ce nu oferim feedback? De ce ne este atât de greu să recunoaștem meritele sau procesul de creștere prin care trece un om și să-i spunem: „Hei, te-am remarcat! Observ că faci niște pași concreți pentru a-ți îmbunătăți performanța și sunt alături de tine dacă ai nevoie de ceva.” Sau: „Chiar dacă acum încă nu se văd roadele muncii tale, ești pe calea cea bună și nu va mai dura mult până vei reuși.”

Alt lucru pe care l-am remarcat, și probabil că are legătură și cu gap-ul generațional – despre care o să vorbesc într-un articol separat – este faptul că oamenii au nevoie ca managerii lor să le spună să se oprească. O minte setată pe rezultate și cu obiective proprii clare, zi de zi, nu are liniște și găsește mereu ceva de planificat și executat.

Noi, ca people manageri, trebuie să fim înarmați și cu acel tip de inteligență emoțională care știe să pună stop, într-un mod asertiv.

Așa că, haideți să nu mai lăsăm loc de imaginație și să clarificăm sau să confirmăm imediat cu cei apropiați atunci când aduc un impact pozitiv. Un simplu „Mulțumesc că faci asta” sau „Mulțumesc că ești aici” ar fi de ajuns pentru început. O simplă rutină zilnică de confirmare cu echipa sau cu cei de acasă aduce îmbunătățiri semnificative în calitatea vieții.

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

