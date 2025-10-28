Operatorul de telecomunicații Digi a angajat un conglomerat de mari bănci pentru listare la bursă în Spania. Mișcarea ar fi evaluată la 2,5 miliarde de euro

Digi a ales un conglomerat de bănci importante pentur listarea la bursă în Spania. FOTO Pixabay

Operatorul român de telecomunicații Digi a angajat Barclays, Santander și UBS în calitate de coordonatori pentru listarea la bursă a filialei sale spaniole.

Operațiunea, consiliată de Rothschild, este programată pentru 2026, luna mai fiind prima fereastră de listare, scrie Profit, care arată în același timp faptul că afacerea spaniolă a Digi este evaluată la aproximativ 2,5 miliarde de euro, inclusiv capitalurile proprii și datoriile.

Operațiunea vizează listarea unui pachet cuprins între 25% și 30% din capital, în funcție de evaluarea finală acordată de investitori.

Acțiunile Digi sunt în creștere, conform analizei Ziare.com, anul trecut în aceeași perioadă acestea fiind cotate la puțin peste 60 de lei, în vreme ce astăzi, 28 noiembrie, o acțiune Digi costă 93,4 lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 48%.

Totodată, mai spune Profit, în urmă cu circa o săptămână Digi a lansat noua operațiune majoră, plasând obligațiuni corporative de 600 milioane euro.

Și pentru această operațiune, Digi a apelat la Barclays și Banco Santander, alături de Citigroup, ING Bank, Societe Generale și Unicredit Bank.

Anterior a fost relatat că mandatul acordat Rotschild este limitat la listare, însă sursele Profit afirmau că, în funcție de apetitul investitorilor, ar putea fi posibilă și o vânzare directă, către un investitor important, a unei participații minoritare.

Astfel, concluzionează publicația citată, Digi a angajat pentru consultanță financiară Rothschild, cu scopul de a explora o ofertă publică inițială a afacerii sale din Spania, concluzionează publicaia citată.

În urma creșterii accelerate din ultimii ani, compania este al patrulea cel mai mare operator de pe piața spaniolă după Telefónica, Masorange și Vodafone.

