Un important conac legat de familia Cuza a fost restituit proprietarilor. Despăgubirile cerute pentru a intra în circuitul public

Conacul Rosetti-Solescu, situat în localitatea Solești din județul Vaslui, are proprietari după mai bine de 20 de ani de dispute între moștenitori și autorități.

Avocatul moștenitoarelor Ane-Marie Rosetti si Stephanie Rosetti, a venit marți, 9 aprilie, la Solești pentru a prelua amplasamentul, scrie Vremea Nouă.

„Ne bucurãm cã am ajuns la un numitor comun: am predat conacul si terenul aferent clãdirii, iar doamnele Ane-Marie Rosetti si Stephanie Rosetti ne-au acordat drept de preemtiune, adicã vom fi primii care vom putea cumpãra. A rãmas ca domnul avocat sã discute cu dumnealor pentru a vedea care este suma de bani pe care o doresc în schimbul conacului si a terenului aferent. În urmã cu câtiva ani, suma doritã era de 200.000 de dolari. Sperãm sã rãmânã aceeasi. Luãm în considerare încheierea unui parteneriat public-privat pentru a strânge banii necesari achizitionãrii si restaurãrii”, a explicat Mona Bujor, primarul comunei Solesti.

Conacul Rosetti-Solescu, situat la 15 km din Vaslui spre Iasi, asteaptã de ani de zile sã fie restaurat. Trecerea timpului si-a pus amprenta asupra clãdiri, dar, parcã, mai mult a contribuit lipsa de educatie a celor care au tinut sã sãrãceascã mosia boiereascã. Au furat de acolo tot ce au putut, de la instalatia electricã pânã la gresie, faiantã si chiar cãrãmidã. Fãrã usi, fãrã geamuri, fãrã orice altceva ce ar putea anima constructia, conacul este astãzi mai pustiu ca niciodatã. Construit în stilul arhitecturii moldovenesti de la începutul anilor 1800, conacul, monument istoric, cu o valoare inestimabilã, e stirbit de grandoarea vremii si zace de ani de zile într-o stare avansatã de degradare. Pânã acum nu a putut fi restaurat pentru cã nu se stabilise cine rãspunde de conac. În 2016, instanta de judecatã a decis cã Ane-Marie Rosetti si Stephanie Rosetti sunt mostenitoarele conacului. De atunci si pânã anul acesta nu s-a mai întâmplat nimic.

Primarul comunei Solesti: „ne dorim sã îl pãstrãm ca un muzeu si, totodatã, sã facem o anexã ca toate oficialitãtile sã fie primite aici”

Marti, 9 aprilie 2024, avocatul care le-a reprezentat în instantã a venit sã preia în numele lor amplasamentul. „A fost o zi importantã pentru mine întrucât simt cã, în sfârsit, am ajuns la un numitor comun: noi am predat mostenitoarelor amplasamentul, iar dumnealor ne-au acordat drept de preemtiune, adicã vom fi primii care vor putea cumpãra. Este un proiect de suflet de-al meu, îmi pare rãu cã nu s-a putut face nimic pânã acum, însã neavând proprietari, nu am putut sã facem investitii si nici sã accesãm fonduri. În schimb, datoritã unui act lãsat de familia Rosetti, potrivit cãruia doneazã biserica locuitorilor comunei Solesti, am reusit sã reabilitãm Complexul mortuar al Elenei Cuza, cu fonduri externe prin programul transfrontalier România-Moldova. Era foarte bine dacã aveam atunci un document asupra conacului, însã nu am avut, pentru cã era revendicat de mostenitoare. Astfel, toti banii s-au dus cãtre conacul Manuc Bei din Republica Moldova. Dar nu mai conteazã, important este cã acum conacul este la mostenitoare, urmeazã sã ne transmitã suma de bani pe care o vor pentru a ni-l vinde. Vom face tot ce ne stã în putintã pentru a-l restaura pentru cã avem planuri mari cu acesta. Sperãm sã putem accesa fonduri europene, pentru cã cele interne sunt mult mai greu de accesat. Ne dorim sã intre în circuitul turistic, sã îl pãstrãm ca un muzeu si, totodatã, sã facem o anexã ca toate oficialitãtile sã fie primite aici”, a explicat primarul comunei Solesti, Mona Bujor.

Potrivit unei expertize fãcutã în 2016, valoarea actualã a conacului se ridicã la 48.000 euro. Mostenitoarele îsi doresc ca acesta sã ajungã în proprietatea comunei, însã nu sunt de acord cu aceastã sumã. Avocatul Matei Stoenescu, reprezentantul lor, a explicat, în urmã cu douã luni de zile, pentru ziarul Vremea Nouã, de ce suma trebuie sã fie mult mai mare.

„Expertiza a fost fãcutã prin raportare la valoarea actualã a conacului, însã aceasta nu este o manierã corectã. Dacã s-ar fi respectat legea si ar fi fost redat familiei în anul 2002, când a fost revendicat, s-ar fi putut ocupa de el si nu ar fi ajuns sã arate ca în prezent. Autoritãtile l-au lãsat sã ajungã în stadiul acesta, iar acum practic plãtesc doar cãrãmizile. Prin urmare, conacul trebuie evaluat la valoarea lui din 2002, desigur, cu aplicarea unui grad de uzurã. Fiind inclus în lista monumentelor istorice, nu trebuia sã ajungã în acest stadiu. Stiu cã doamna primar s-a luptat pentru acest conac, a fãcut mai multe demersuri pentru reabilitarea lui, dar Ministerul Culturii s-a opus. Un monument istoric nu poate fi reabilitat decât cu autorizare din partea Ministerului Culturii, care de altfel trebuie sã si aloce fondurile. Familia Rosetti este de acord sã redea conacul circuitului public, însã doreste o despãgubire, este si normal atât timp cât trebuia sã îl primeascã din anul 2002. Cel mai probabil, va urma o nouã evaluare a conacului si a parcului de lângã acesta”, a explicat avocatul Matei Stoenescu.