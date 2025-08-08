„Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni”. Un economist ironizează reacția la potențiala concediere a 6.000 de consilieri personali

Reforma administrației publice centrale și locale va include și reducerea numărului de consilieri personali ai funcționarilor publici, de la președinte până la viceprimar de comună. Profesorul de economie Cristian Păun a comentat vineri, 8 august, reacția în teritoriu asupra reducerii numărului de consilieri personali bugetari.

„Aflăm în sfârșit informații importante despre administrația publică centrală și locală, onor PM-ului (prim-ministrului, n.r.). De exemplu, că pe ștatele de plată, la nivel național, sunt astăzi 10.126 consilieri personali. Plătiți pe deficit și datorie care se tot acumulează. De la președinte, premier, până la viceprimarii de comune, toți au voie să își angajeze consilieri personali. Fără criterii clare de angajare, fără indicatori de rezultat. Decizia este în pixul vătafului local sau central”, a explicat profesorul universitar de economie Cristian Păun pe Facebook.

Eliberarea din funcție a celor aproximativ 6.000 de consilieri va aduce circa 100 de milioane de euro pe an la bugetul de stat.

„Vor fi eliberați din ei cam 60%. Adică, vreo 6.060 de consilieri. O economie la bugetul de stat estimată de circa 582 milioane lei/an. Vreo 100 de milioane de euro pe an doar din asta. Ce mai vaiet, ce mai zbucium prin guberniile dominate de baroni. Toți se întreabă, toți se agită. Să își salveze pupilele. Să își protejeze ciracii”, spune economistul.

Cristian Păun subliniază impactul bugetar uriaș în reducerea cheltuielilor pe care l-ar avea comasările în administrația publică.

„Vă dați seama ce ar însemna la nivelul bugetului de stat comasarea de comune, comasarea de județe, comasarea de instituții și agenții guvernamentale la nivel local și central. Cât ar elibera din costuri mai puține inspectorate teritoriale/județene (de muncă, de sănătate, de învățământ, de poliție etc.)”, a mai spus profesorul.

Al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan include și schimbări majore pentru pilonul II de pensii.

„Sper că este doar începutul și nu ne vom opri la consilierii personali. Creșterile de taxe nu înseamnă modernizarea României. Creșterile de taxe nu înseamnă reformarea României. Altă șansă nu avem dacă vrem o țară ca afară!”, își încheie apelul profesorul Cristian Păun.

