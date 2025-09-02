Orașele din România unde ar urma să fie concediați cei mai mulți bugetari din administrația publică. În trei sectoare din București mai pot fi înființate posturi

Orașele din România care ar putea să concedieze cei mai mulți bugetari FOTO /primariasm.ro

Estimările publicate de Guvernul Bolojan pentru reducerea cu până la 40% a posturilor din administrația locală ar putea afecta multe municipii din țară. Planul reconfirmat de premierul Bolojan marți, 2 septembrie, ar reduce din aparatul bugetar la nivel local.

Deoarece nu toate primăriile și-au construit organigramele la plafonul maxim permis de lege, unele dintre ele vor putea chiar angaja funcționari, în timp ce multe municipii din România ar fi obligate să reducă personalul.

Simularea Guvernului Bolojan pentru reducerea angajaților din administrația locală ar însemna schimbări în multe orașe, în timp ce la București doar două sectoare nu vor fi obligate să reducă numărul angajaților din organigramă.

Județele care trebuie să reducă cel mai mult personalul administrativ potrivit estimărilor:

Ploiești - 904 posturi ocupate, reducere de 217 posturi

Pitești - 808 posturi ocupate, reducere de 202 posturi

Târgu Mureș - 717 posturi ocupate, reducere de 187 posturi

Suceava - 678 posturi ocupate, reducere de 178 posturi

Baia Mare - 706 posturi ocupate, reducere de 151 posturi

La polul opus, administrațiile locale care ar putea angaja personal sunt Tulcea, Brăila, Bacău, Târgoviște și Slatina.

Reducerea cu 40% ar afecta foarte puțin Primăria Capitalei, dar ar avea efecte importante la toate sectoarele:

Primăria Capitalei - 3140 posturi, reducere de 13 posturi

Sectorul 1 - 596 posturi, mai pot fi adăugate 141 posturi

Sectorul 2 - 1230 posturi, reducere de 309 posturi

Sectorul 3 - 1250 posturi, reducere de 168 posturi

Sectorul 4 - 426 posturi, mai pot fi adăugate 434 posturi

Sectorul 5 - 573 posturi, mai pot fi adăugate 197 posturi

Sectorul 6 - 1248 posturi, reducere de 219 posturi

