Orașele din România unde ar urma să fie concediați cei mai mulți bugetari din administrația publică. În trei sectoare din București mai pot fi înființate posturi

Autor: Aniela Manolea
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 15:01
Orașele din România care ar putea să concedieze cei mai mulți bugetari FOTO /primariasm.ro

Estimările publicate de Guvernul Bolojan pentru reducerea cu până la 40% a posturilor din administrația locală ar putea afecta multe municipii din țară. Planul reconfirmat de premierul Bolojan marți, 2 septembrie, ar reduce din aparatul bugetar la nivel local.

Deoarece nu toate primăriile și-au construit organigramele la plafonul maxim permis de lege, unele dintre ele vor putea chiar angaja funcționari, în timp ce multe municipii din România ar fi obligate să reducă personalul.

Simularea Guvernului Bolojan pentru reducerea angajaților din administrația locală ar însemna schimbări în multe orașe, în timp ce la București doar două sectoare nu vor fi obligate să reducă numărul angajaților din organigramă.

Județele care trebuie să reducă cel mai mult personalul administrativ potrivit estimărilor:

  • Ploiești - 904 posturi ocupate, reducere de 217 posturi
  • Pitești - 808 posturi ocupate, reducere de 202 posturi
  • Târgu Mureș - 717 posturi ocupate, reducere de 187 posturi
  • Suceava - 678 posturi ocupate, reducere de 178 posturi
  • Baia Mare - 706 posturi ocupate, reducere de 151 posturi

La polul opus, administrațiile locale care ar putea angaja personal sunt Tulcea, Brăila, Bacău, Târgoviște și Slatina.

Reducerea cu 40% ar afecta foarte puțin Primăria Capitalei, dar ar avea efecte importante la toate sectoarele:

  • Primăria Capitalei - 3140 posturi, reducere de 13 posturi
  • Sectorul 1 - 596 posturi, mai pot fi adăugate 141 posturi
  • Sectorul 2 - 1230 posturi, reducere de 309 posturi
  • Sectorul 3 - 1250 posturi, reducere de 168 posturi
  • Sectorul 4 - 426 posturi, mai pot fi adăugate 434 posturi
  • Sectorul 5 - 573 posturi, mai pot fi adăugate 197 posturi
  • Sectorul 6 - 1248 posturi, reducere de 219 posturi

