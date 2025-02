“Am fost concediată în 2022 și de atunci nu am mai lucrat cu normă întreagă“. Cum a ajuns o tânără să se mute înapoi cu părinții, după 200 de solicitări de locuri de muncă

Găsirea unui loc de muncă după o concediere poate fi incredibil de dificilă, atât emoțional, cât și practic. Procesul este adesea lung și frustrant, cu zeci sau chiar sute de aplicații trimise fără răspuns sau după interviuri epuizante care nu duc nicăieri. Piața muncii poate părea nesigură și imprevizibilă, iar competiția acerbă face ca fiecare refuz să cântărească și mai greu. În plus, stresul financiar și sentimentul de nesiguranță pot afecta încrederea în sine, complicând și mai mult căutarea.

O tânără care a trăit această experiență a relatat-o într-un articol publicat de Business Insider.

"Am fost concediată în iunie 2021, când startup-ul la care lucram nu a mai avut fonduri pentru a-mi susține poziția în marketing. Am petrecut următoarele șase luni acceptând joburi pe contract în marketing, înainte de a obține un nou rol full-time în decembrie 2021.

Apoi, am fost concediată din nou, dar de data aceasta, nu am mai găsit un alt loc de muncă full-time."

"Un roller coaster emoțional"

"De atunci, viața mea a fost un roller coaster emoțional. Am aplicat la peste 200 de joburi, am fost pe șomaj și am primit bonuri de masă, iar în octombrie 2024, a trebuit să mă mut înapoi cu părinții mei. Piața muncii s-a schimbat, dar încerc să rămân puternică și să iau lucrurile pas cu pas."

Ads

Procesul actual de căutare a unui loc de muncă poate fi epuizant mental

"După prima concediere, mi-a luat doar aproximativ șase luni să găsesc și să încep următorul job. Piața muncii părea mai lejeră, iar procesul de angajare la noul loc de muncă a durat doar o lună și jumătate.

De la a doua concediere, în septembrie 2022, am trecut prin procese de angajare care au durat luni întregi, cu până la șase runde de interviuri, teste și verificări de referințe, doar ca să aleagă alt candidat în final.

De exemplu, am aplicat pentru un job de marketing în Atlanta, am trecut printr-o selecție telefonică, un interviu detaliat și am avut de pregătit și prezentat o strategie.

După ce am petrecut ore întregi creând o prezentare de 40 de slide-uri, am condus două ore și jumătate până la biroul lor din Atlanta pentru a mă întâlni cu echipa. Chiar am crezut că a mers bine, dar apoi am fost ignorată complet. Am primit un răspuns oficial de respingere doar după ce i-am contactat eu prin email, o săptămână mai târziu."

Ads

"Chiar și oportunitățile de contract au început să dispară"

"La începutul lui 2024, aveam între 100 și 140 de ore de muncă pe contract în marketing, de la două companii. În doar câteva luni, contractul cu una dintre companii s-a încheiat, iar celălalt a scăzut de la 50-60 de ore pe lună la doar șase, în ianuarie.

Supraveghetorul meu mi-a spus că unii clienți plecau și că nu mai era prea mult de lucru. Încă aplic pentru joburi pe contract, în timp ce caut și un loc de muncă full-time, dar ambele opțiuni au devenit rare", a scris tânăra în Business Insider.

"A trebuit să mă mut înapoi cu părinții mei"

"Locuiam singur într-un apartament din Alabama din octombrie 2022 și am început să primesc bonuri de masă și șomaj la scurt timp după aceea. Am făcut tot ce am putut pentru a-mi păstra apartamentul, dar când am primit un avertisment pe ușă, în iunie 2024, că chiria urma să crească, a trebuit să iau decizia dificilă de a mă muta înapoi cu părinții mei, care locuiesc tot în Alabama.

Ads

Mutarea acasă a fost o tranziție dificilă pentru mine, pentru că am simțit-o ca pe un eșec — de parcă m-am dezamăgit pe mine însămi. Și acum există zile în care acele sentimente de îndoială reapar, dar încerc să fiu blândă cu mine și să-mi reamintesc că fac tot ce pot: îmi extind rețeaua de contacte, aplic la joburi și dau tot ce am mai bun.

Alabama nu este locul unde vreau să rămân, dar îmi este greu să-mi imaginez un nou început când mă confrunt cu nesiguranța financiară, datoriile și lipsa unui loc de muncă full-time."

"Unele zile sunt întunecate, dar încă lupt"

"Există cu siguranță zile în care mă simt tristă, amorțită și lipsită de motivație, dar sunt și zile când găsesc puterea de a căuta joburi și de a încerca din nou.

Cel mai important lucru pe care l-am învățat este să accept liniștea și să nu simt că trebuie să fiu mereu productivă. Presiunea interioară de a face mereu „mai mult” mă copleșește și mă epuizează.

Îmi reamintesc constant că multe aspecte ale procesului de angajare nu sunt sub controlul meu. Așa că iau lucrurile zi cu zi și încerc să fiu răbdătoare cu mine, chiar și în momentele în care simt că aș vrea să renunț”.

Ads