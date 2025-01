„Încă îmi caut un loc de muncă la 8 luni după concediere. Mi-e frică”. Drama unei femei care nu-și mai găsește serviciu

Concedierea poate fi un moment dificil în viața oricărei persoane, mai ales atunci când dificultățile în găsirea unui nou loc de muncă se prelungesc. Această situație poate genera un sentiment de nesiguranță și frustrare.

Jennifer Gittelman, o femeie din Philadelphia, reprezintă un exemplu concret al acestor provocări.

După ce a fost concediată, ea a întâmpinat mari dificultăți în a-și găsi un job, o realitate cu care se confruntă tot mai mulți oameni în condițiile economice actuale.

Aceasta și-a relatat experiența într-un articol publicat de Business Insider.

"Aproape că nu am făcut altceva decât să aplic pentru locuri de muncă, zi de zi"

"După o carieră de 20 de ani în administrația medicală, am fost concediată în aprilie ca parte a unei concedieri în masă. A fost groaznic, dar îmi amintesc că am crezut că totul va fi în regulă. Mi-am spus că, dacă încep să aplic pentru locuri de muncă din 1 iulie, nu aveam cum să rămân șomeră până când se terminau beneficiile de șomaj în octombrie. M-am înșelat.

De atunci, aproape că nu am făcut altceva decât să aplic pentru locuri de muncă, zi de zi. Cu fiecare săptămână care trece, devine din ce în ce mai înfricoșător. Beneficiile de șomaj s-au terminat, iar acum economisesc fiecare bănuț pentru a-mi păstra economiile. Dacă nu ar fi mama mea, în vârstă de 78 de ani, de care trebuie să am grijă, probabil aș renunța. Dar nu pot și nu voi face asta."

Ads

"Am lucrat în administrația medicală aproape toată cariera mea"

"Am lucrat 15 ani la o companie de furnizare de echipamente medicale pentru Medicare, înainte de a demisiona în 2019, pentru a mă muta din Florida în Philadelphia. O îngrijesc pe mama mea, iar mutarea a fost pentru a o aduce mai aproape de familia noastră extinsă.

Am obținut rapid un nou loc de muncă, ca specialist în suport pentru angajații itineranți. Șase luni mai târziu a început pandemia. Până în noiembrie 2021, întreaga mea sucursală a fost desființată, iar eu am fost concediată. După două luni intense de căutare de locuri de muncă — care atunci mi s-au părut o eternitate — am găsit un job la o companie de personal medical ca specialist în conformitate și acreditare. Am lucrat constant acolo până în aprilie, când am fost parte dintr-o concediere în masă. Din fericire, am primit un pachet compensatoriu și beneficii de șomaj până în octombrie, ceea ce a ajutat să amortizez șocul.

Am decis să mă odihnesc două luni înainte de a începe să aplic pentru locuri de muncă din iulie. Nu am primit nicio ofertă, iar această perioadă a fost înfricoșătoare și descurajantă."

Ads

"Am aplicat la nenumărate locuri de muncă"

"Aproape tot timpul meu, în afară de curățenie, cumpărături și voluntariat pentru o organizație nonprofit, este dedicat aplicării pentru locuri de muncă. Am căutat pe aproape toate platformele posibile. Am încercat toate abonamentele gratuite pentru căutarea unui loc de muncă și chiar câteva plătite. Am aplicat la mai multe locuri de muncă decât pot număra, dar nimic nu pare să funcționeze.

Este frustrant, pentru că simt că CV-ul meu este destul de bun. În 20 de ani am avut doar trei locuri de muncă, toate în aceeași industrie, și am referințe de la fiecare. Am chiar și o scrisoare de recomandare de la un director de la ultimul meu loc de muncă."

"Simt că angajatorii sunt neprofesioniști"

"Pentru majoritatea aplicațiilor, nici măcar nu primesc un răspuns de la o persoană, cu atât mai puțin o oportunitate pentru un interviu. De obicei, este doar un răspuns automat care spune că firma a ales pe altcineva. Nu există feedback, doar respingere. Este incredibil.

Ads

Am avut câteva interviuri. Unele au părut să meargă foarte bine — am vorbit timp de o oră, angajatorul a pus multe întrebări, am discutat despre salariu și mi s-a spus chiar că voi trece la următoarea etapă.

Scriam un e-mail de mulțumire la o oră după interviu și nu mai auzeam nimic. O singură dată am primit o respingere scrisă de la o persoană și am întrebat dacă îmi pot oferi un feedback privind motivele pentru care nu am fost aleasă. Nu am primit niciun răspuns.

Nu mă mai entuziasmez la interviuri pentru că nu știu ce s-ar putea întâmpla."

"Am un regret care ar putea îngreuna găsirea unui loc de muncă"

"Nu am terminat facultatea, iar acesta este un lucru pe care îl regret. M-am gândit mult să mă întorc de-a lungul anilor, dar nu am putut justifica acumularea de datorii pentru studii când deja aveam un salariu decent.

Acum simt că poate ar fi trebuit să mă întorc la școală, pentru că, în piața competitivă de muncă de astăzi, un grad universitar ajută foarte mult.

Ads

Simt că mă aflu într-o zonă gri: sunt supracalificată pentru poziții obișnuite de servicii pentru clienți, dar, pentru că nu am o diplomă, sunt subcalificată pentru poziții mai înalte."

"Dacă primesc o ofertă de muncă, o accept"

"Pe măsură ce trec săptămânile, devin tot mai speriată. Înainte să se termine beneficiile mele de șomaj, mai ieșeam uneori să-mi cumpăr o cafea. Acum nu mai iau nimic. Vreau să economisesc fiecare bănuț.

În acest moment, nu sunt în poziția de a refuza niciun loc de muncă. Mi-a luat o veșnicie să economisesc banii pe care îi am și, la 44 de ani, nu vreau să-mi cheltuiesc toate economiile fiind șomeră.

Întotdeauna încerc să fac Crăciunul frumos pentru mama mea pentru că, la vârsta ei, cine știe cât va mai avea ocazia să-l sărbătorească. Anul acesta i-am spus că îmi pare rău pentru că nu pot face asta, iar ea mi-a răspuns: „Ești nebună? Crezi că-mi pasă de cadouri la vârsta asta?” Știu că nu-i pasă, dar nu mă pot abține să nu mă simt rău.

Uneori mă gândesc: „Ce-ar fi dacă n-aș avea pe cine să îngrijesc?” Poate că aș renunța pur și simplu, m-aș băga în pat și aș deveni o persoană fără adăpost. Faptul că am pe cineva care depinde de mine mă face să nu pot să renunț.

Această perioadă a fost descurajantă, dar nu voi renunța."

Ads